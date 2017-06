John Gadret, parrain de la randonnée cyclotouriste de Chocques.

Après avoir parcouru une cinquantaine de kilomètres tous les participants, avant de partager un repas dans la salle du parc, se sont recueillis quelques instants à la mémoire de Gabriel Hollander fils et de la fille du maire décédé en 2013. La réception qui suivi fût l’occasion de mettre en avant et de remercier l’ancien Champion de France de Cyclo cross, John Gadret parrain de cette manifestation. Le maire Yvon Massart entouré de son conseil municipal, à reçu les invités en compagnie de Gabriel Hollander et fit l’éloge de nombreux anciens coureurs, avant de rappeler que la course cycliste ouverte aux amateurs aura bien lieu en 2018 les travaux de voirie de Gonnehem étant terminés à cette date. Ce rassemblement sportif est l’occasion de se retrouver tous ensemble, pour passer de bon moment dans l’amitié et la convivialité, dans l’esprit du rebond de la ducasse.