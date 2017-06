Bavay : Jérôme Danel en solitaire.

Les épreuves de cette journée étaient dédiés à la mémoire des parents d'Alain Chandelier Ghislaine et Jacques les chevilles ouvrières du VC Bavaisien dans les années 1970 à 2000. Sur un circuit pas facile avec la côte menant à l'église de Louvignies située à proximité de la ligne d'arrivée et le vent souvent défavorable nous avons assisté à une course d'usure.

Les coureurs avaient sept tours de 4,4 km à parcourir, à l'issue du premier tour, la Championne de Belgique de l'Omnium Katrijn de Clercq passait avec quelques secondes d'avance sur un peloton étiré, Hugo Petit, Jérôme Danel et Tristan Poucet sortent en force et rejoignent la Gantoise pour former la bonne échappée qui va accroître son avantage.

A trois tours de l'arrivée, Jérôme Danel décide de jouer les filles de l'air et prend vite une trentaine de secondes sur Hugo Petit, et 1'03'' sur le duo De Clercq-Poucet, le peloton qui est battu débourse vite plus de 3'.

L'homme de tête accentue son avance et passe la ligne en vainqueur avec 1'56'' sur le Champion du Pas de Calais Hugo Petit et 2'28'' sur Tristan Poucet et Katrijn De Clerq.