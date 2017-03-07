Pacy Sur Eure (27) - Prix de la Ville (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :
1 VASSEUR Paul VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
2 LEBRUN Léa VC PACEEN
3 DENORME Constance GO EVREUX GRAVIGNY
Classement Poussins :
1 NOEL Djemy AS BRETEUIL
2 QUINET AVENEL Alexandre GO EVREUX GRAVIGNY
3 MARCONNET Mathys VC PACEEN
4 LOREL Alexis CC GACEEN
5 EMERY Batiste VC PACEEN
6 BABY Louna VC PACEEN
7 LEMONNIER Mathéo USSA PAVILLY BARENTIN
8 GUILLER Armand USSA PAVILLY BARENTIN
9 LEVAVASSEUR Anna E.S.M.G.O
Classement Pupilles :
1 LE MAYOT Gaël VC BERNAY
2 NOEL Evan AS BRETEUIL
3 VASSEUR Simon VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
4 BABY Evan VC PACEEN
5 LANCON Kylian VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
6 DESTOUCHES Tom VS CHARTRAIN
7 PAILLEUX Timothé VC ROUEN 76
8 SAUVAGE Albin CO COURONNE
9 DESGROUAS Tristan UV NEUBOURG
10 SAUVAGE Irvin CO COURONNE
11 BRILLON Côme VC PACEEN
12 LEBOULEUX Rudy VC PACEEN
13 BILLAUX Ewan CO COURONNE
14 GUILLER Antonin USSA PAVILLY BARENTIN
15 SEVESTRE Emeline VC CATENAY
16 LECOQ Florence VC VAL DE REUIL
17 CAHOURS Thomas DREUX CYCLO CLUB
18 MASSON Lucas USSA PAVILLY BARENTIN
19 LECONTE Arthur USSA PAVILLY BARENTIN
20 MARSAC Jean VC PACEEN
21 LEMARCHAND Séréna VC PACEEN
Classement Benjamins :
1 LECUYER Alexis U.S.C. ETREPAGNY
2 LEBRETON Samuel USSA PAVILLY BARENTIN
3 LIEGE Tom UV NEUBOURG
4 FERDINAND Antoine CS MAINVILLIERS
5 DO PIO REBELO Loucas VC CATENAY
6 DEGOUTTE Enzo VC PACEEN
7 SEVESTRE Antonin VC CATENAY
8 PETREL Lucie E.S.M.G.O.
9 CAUCHOIS Axel VC PACEEN
10 LAFFONT Axel VC VAL DE REUIL
11 FAUVEL Ronan VC BERNAY
12 MARSAC Lucie VC PACEEN
13 LEBRUN Enzo VC PACEEN
14 FIQUET Aymeric CO COURONNE
Classement Minimes :
1 FRANCOMME Jocelyn VC VAL DE REUIL
2 NICODEME Kylian VC CATENAY
3 CHOLET Louka VC PACEEN
4 BUNEL Marion VC BERNAY
5 LE MAYOT Gaëtan VC BERNAY
6 LEVAVASSEUR Hugo E.S.M.G.O.
7 FIQUET Gwenaelle CO COURONNE