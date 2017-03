Pacy Sur Eure (27) - Prix de la Ville (École de Vélo)

Paul Vasseur (VC Saulceen Elbeuf Les T.V.O.), Djemy Noel (AS Breteuil), Gaël Le Mayot (VC Bernay), Alexis Lecuyer (U.S.C. Etrepagny) et Jocelyn Francomme (VC Val De Reuil) ont remporté Samedi 4 Mars 2017 dans leur catégorie respective le Prix de la Ville à Pacy Sur Eure (27) (École de Vélo).

Classement Prélicenciés :

1 VASSEUR Paul VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

2 LEBRUN Léa VC PACEEN

3 DENORME Constance GO EVREUX GRAVIGNY

Classement Poussins :

1 NOEL Djemy AS BRETEUIL

2 QUINET AVENEL Alexandre GO EVREUX GRAVIGNY

3 MARCONNET Mathys VC PACEEN

4 LOREL Alexis CC GACEEN

5 EMERY Batiste VC PACEEN

6 BABY Louna VC PACEEN

7 LEMONNIER Mathéo USSA PAVILLY BARENTIN

8 GUILLER Armand USSA PAVILLY BARENTIN

9 LEVAVASSEUR Anna E.S.M.G.O

Classement Pupilles :

1 LE MAYOT Gaël VC BERNAY

2 NOEL Evan AS BRETEUIL

3 VASSEUR Simon VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

4 BABY Evan VC PACEEN

5 LANCON Kylian VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

6 DESTOUCHES Tom VS CHARTRAIN

7 PAILLEUX Timothé VC ROUEN 76

8 SAUVAGE Albin CO COURONNE

9 DESGROUAS Tristan UV NEUBOURG

10 SAUVAGE Irvin CO COURONNE

11 BRILLON Côme VC PACEEN

12 LEBOULEUX Rudy VC PACEEN

13 BILLAUX Ewan CO COURONNE

14 GUILLER Antonin USSA PAVILLY BARENTIN

15 SEVESTRE Emeline VC CATENAY

16 LECOQ Florence VC VAL DE REUIL

17 CAHOURS Thomas DREUX CYCLO CLUB

18 MASSON Lucas USSA PAVILLY BARENTIN

19 LECONTE Arthur USSA PAVILLY BARENTIN

20 MARSAC Jean VC PACEEN

21 LEMARCHAND Séréna VC PACEEN

Classement Benjamins :

1 LECUYER Alexis U.S.C. ETREPAGNY

2 LEBRETON Samuel USSA PAVILLY BARENTIN

3 LIEGE Tom UV NEUBOURG

4 FERDINAND Antoine CS MAINVILLIERS

5 DO PIO REBELO Loucas VC CATENAY

6 DEGOUTTE Enzo VC PACEEN

7 SEVESTRE Antonin VC CATENAY

8 PETREL Lucie E.S.M.G.O.

9 CAUCHOIS Axel VC PACEEN

10 LAFFONT Axel VC VAL DE REUIL

11 FAUVEL Ronan VC BERNAY

12 MARSAC Lucie VC PACEEN

13 LEBRUN Enzo VC PACEEN

14 FIQUET Aymeric CO COURONNE

Classement Minimes :

1 FRANCOMME Jocelyn VC VAL DE REUIL

2 NICODEME Kylian VC CATENAY

3 CHOLET Louka VC PACEEN

4 BUNEL Marion VC BERNAY

5 LE MAYOT Gaëtan VC BERNAY

6 LEVAVASSEUR Hugo E.S.M.G.O.

7 FIQUET Gwenaelle CO COURONNE