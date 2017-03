Wanzeel Koerse (Belgique) : Emiel Vermeulen 2ème (RLM)

Classement :

1 ARIMONT Charlie BELH49´52" AGO - AQUA SERVICEU23. C

2 VERMEULEN Emiel BEL ROUBAIX LILLE METROPOLEEL. CMC

3 BAUGNIES Jérôme BEL WANTY-GROUPE GOBERTEL. CP

4 STEVENS Timothy BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CZC

5 SKAARSETH Anders NOR JOKER ICOPALU23. CP

6 DUPONT Timothy BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

7 MOLLY Kenny BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

8 KREDER Wesley NED WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

9 SCOTT Jacob GBR AN POST CHAIN REACTIONU. CP

10 JANSSENS Jimmy BELH49´55"+0´03" CIBEL-CEBONEL. CMC

11 DE ROOZE Niels BELH50´07"+0´15" TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

12 GEUENS Alexander BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CMC

13 COLMAN Alex BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23

14 VAN DE KERKHOVE Brent BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CZC

15 STALLAERT Joeri BEL CIBEL-CEBONEL. CZC

16 DE VYLDER Lindsay BEL SPORT VLAANDEREN BALOISEU23. CP

17 VAN ASBROECK Tom BEL CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING TEAMEL. PTT

18 NAPOLITANO Danilo ITA WANTY - GROUPE GOBERTEL. CMC

19 VERMEER Tom NED TEAM DIFFERDANGE-LOSCHEL. CZC

20 TEGGART Matthew IRL AN POST CHAIN REACTIONU. CP

21 PONS Gaëtan LUX LEOPARD PRO CYCLINGEL. CZC

22 EVENSEN Henrik NOR SEG RACING ACADEMYEL. CP

23 PICOUX Maximilien BEL T. PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

24 DE WITTE Mathias BEL CIBEL-CEBONEL. CMC

25 KJEMHUS Joakim NOR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

26 VERWAEST Kevin BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

27 SCOTT Robert GBR TEAM WIGGINSU23CMC

28 STOC km AN Michiel BEL TARTELETTO-ISOREXU23. C

29 COENEN Dennis BEL CIBEL-CEBONEL. CMC

30 BLOMME Lorenzo BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

31 WOMMERSLEY Jake GBR BIKE CHANNEL CANYONU23CMC

32 VERRAES Benjamin BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

33 WILLEMS Thimo BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

34 HAELTERMAN Glen BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

35 DE BOCK Stijn BEL CIBEL-CEBONEL. CZC

36 KERFOOT-ROBSON Dylan GBR TEAM WIGGINSU23CMC

37 FORFANG Ole NOR JOKER ICOPALU23. CP

38 VERSCHUERE Seppe BEL CIBEL-CEBONEL. CZC

39 YLBER Sefa ALB ASFRA RACING TEAMELITE

40 LAMB Ross GBR UNITED C. T. U23

41 HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23

42 RAYMACKERS Cedric BEL TEAM DIFFERDANGE-LOSCHEL. CZC

43 BOKELOH Jonas GER AN POST CHAIN REACTIONU. CP

44 VANIONPAA Oskari FIN ASFRA RACING TEAMU23

45 VANDREPOTTE Anthony BEL T. PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

46 VAN COPPERNOLLE Francesco BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

47 SMITH Dion NZL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CMC

48 DE WINTER Gordon BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

49 VAN DINGENEN Jordi BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEU23. C

50 MAYER Yannick GER 0711 / CYCLINGEL. CMC

51 MCKENNA Sean IRL AN POST CHAIN REACTIONEL. CP

52 HENNEBRY Conor IRL AN POST CHAIN REACTIONEL. CP

53 COBBAERT Robby BEL CIBEL-CEBONEL. CMC

54 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL AN POST CHAIN REACTIONEL. CP

55 HAGEN Carl Fredrik NOR JOKER ICOPALEL. CP

56 JOHNSTONE Tylor GBR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE

57 RAILEANU Cristian MDA TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CMC

58 DE KETELE Kenny BEL SPORT VLAANDEREN BALOISEEL. CP

59 MCNALLY Mark GBR WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

60 WALKER Joey GBR TEAM WIGGINSU23CMC

61 DE BACKER Bert BEL TEAM SUNWEBEL. PTT

62 HOWELLS Rhys GBR TEAM WIGGINSEL. CMC

63 LEIGH Andy GBR TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23. C

64 MACKINNON Sean CAN AN POST CHAIN REACTIONU. CP

65 RUYTERS Brecht BEL CIBEL-CEBONEL. CMC

66 VAN IMPE Kevin BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE

67 MOURIS Jens NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJEL. MC

68 VANDERAERDEN Massimo BEL AN POST CHAIN REACTION SEAN KELLY TEAMU23. C

69 BASTIAENS Ayco BEL VAN EYCK SPORTU

70 DE PAUW Moreno BEL SPORT VLAANDEREN BALOISEEL. CP

71 BREYNE Jonathan BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

72 KULSET Kristian NOR UNO-X HYDROGEN DEVELOPMENT TEAMU23. CP

73 LEWIS Adam GBRH50´57"+1´05" UNITED C. T. U23

74 SCULLY Thomas NZL CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING TEAMEL. PTT

75 REYNAERTS Jan BEL CIBEL-CEBONU. C

76 EVRARD Laurent BEL VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAISELITE

77 DIEPENDAELE Timmy BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

78 MARCHAND Gianni BELH51´07"+1´15" CIBEL-CEBONEL. CZC

79 VAN IMPE Stef BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

80 GOESSENS Cédric BELH51´12"+1´20" MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

81 VAN RAEPENBUSCH Ruben BELH51´40"+1´48" VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNF VAN BREUSSEGEM Elias BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

DNF VAN ROOSBROECK Arne BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF LAGNEAUX Yoni BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF STOOPEN Manu BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF MOONS Steven BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF MOORS Oliver GBR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF DE JAEGER Nick BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

DNF DE JONGHE Kevin BEL CIBEL-CEBONEL. CZC

DNF REYNAERTS Wim BEL CIBEL-CEBONU. C

DNF COOLS Alexander BEL CIBEL-CEBONEL. CZC

DNF MAES Alexander BEL CIBEL-CEBONEL. CZC

DNF VAN OUDENHOVE Jovany BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

DNF FEDRIGO Leonardo ITA TEAM WIGGINSEL. CMC

DNF HARRISON Samuel GBR TEAM WIGGINSEL. CMC

DNF HESTER Marc DEN TEAM WIGGINSEL. CMC

DNF FIEK Arnold GER0711 / CYCLINGEL. CMC

DNF HAMM Henrik GER0711 / CYCLINGU23CMC

DNF COOLS Michael BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

DNF BOSSUYT Gianni BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

DNF VANDEWALLE Matthias BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

DNF ANECA Ciske BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

DNF PIETERS Laurent BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC

DNF DESMECHT David BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE

DNF RICHARDSON Alexandar GBR BIKE CHANNEL CANYONEL. CMC

DNF TOWNSEND Rory GBR BIKE CHANNEL CANYONU23CMC

DNF FOSS Tobias NOR JOKER ICOPALU23. CP

DNF TAMINIAUX Lionel BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

DNF ABRAHAMSEN Jonas NOR UNO-X HYDROGEN DEVELOPMENT TEAMU23. CP

DNF DA SILVA Tiago LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHUCMC

DNF PETELIN Jan LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHU. C

DNF ROZSA Balazs HUN TEAM DIFFERDANGE - LOSCHUCMC

DNF CENTRONE Ivan LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHUCMC

DNF RUSNAC Maxim MDA TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CMC

DNF REGUERO CORRAL Gabriel ESP TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CMC

DNFBUNTINX Auxence BEL T. PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

DNFCANT Jelle BEL ERA REAL ESTATE - CIRCUSEL. CZC

DNFCHURCHILL Calvert GBR UNITED C. T. ELITE

DNFMERTENS Julian BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

DNFPETIT Tomas BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

DNFVAN GOETHEM Brian NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJEL. MC

DNFDEHAES Kenny BEL WANTY-GROUPE GOBERTEL. CP

DNFVERSTREPEN Dries BEL UNITED C. T. U23

DNFSTENUIT Robin BEL WANTY-GROUPE GOBERTEL. CP

DNFGRNSTEIN Or ISR ASFRA RACING TEAMELITE

DNFSEGERS Joren BEL WIELERCLUB NOORD-LIMBURGELITE

DNFSOBERON Zowé BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

DNFMOREELS Louis BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

DNFMOENS Jens BEL VAN EYCK SPORTELITE

DNFGEERINCK Dries BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

DNFTEMMERMAN Jasper BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNFBRAC km AN Jelle BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNFVANDENBUSSCHE Jari BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

DNFCOP Jurgen BEL DCR CYCLING TEAMELITE

DNFNOËL Jordy BEL VAN EYCK SPORTU

DNFDE CLERCK Matthias BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23

DNFBONTINCK Karel BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE

DNFRONSSE Gauthier BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

DNFDE CAERLE Gino BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DELITE

DNFPINEDA Hendrik CAN T-PALM - CONTINENTALE WALLONU23. C

DNFSTIJNS Wayne NED TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CP

DNFDONDERS Jelle BEL TEAM DIFFERDANGE-LOSCHEL. CZC

DNFTEASDALE Joshua GBR TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CP

DNFENGLISH Jack GBR ASFRA RACING TEAMU23

DNFWIPPERT Wouter NED CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING TEAMEL. PTT

DNFVAN STAEYEN Michaël BEL COFIDIS SOLUTIONS CREDITSEL. CP

DNFVAN MOL Caine BEL T. PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

DNFCALLEEUW Joeri BEL ROUBAIX LILLE METROPOLEEL. CMC

DNFZUCCO SCHIZZI Vitor BRA BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

Crédit Photo : Martine Verfaillie