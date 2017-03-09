Wanzeel Koerse (Belgique) : Emiel Vermeulen 2ème (RLM)

Classement :
1 ARIMONT Charlie BELH49´52" AGO - AQUA SERVICEU23. C
2 VERMEULEN Emiel BEL ROUBAIX LILLE METROPOLEEL. CMC
3 BAUGNIES Jérôme BEL WANTY-GROUPE GOBERTEL. CP
4 STEVENS Timothy BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CZC
5 SKAARSETH Anders NOR JOKER ICOPALU23. CP
6 DUPONT Timothy BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
7 MOLLY Kenny BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
8 KREDER Wesley NED WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
9 SCOTT Jacob GBR AN POST CHAIN REACTIONU. CP
10 JANSSENS Jimmy BELH49´55"+0´03" CIBEL-CEBONEL. CMC
11 DE ROOZE Niels BELH50´07"+0´15" TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
12 GEUENS Alexander BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CMC
13 COLMAN Alex BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23
14 VAN DE KERKHOVE Brent BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEEL. CZC
15 STALLAERT Joeri BEL CIBEL-CEBONEL. CZC
16 DE VYLDER Lindsay BEL SPORT VLAANDEREN BALOISEU23. CP
17 VAN ASBROECK Tom BEL CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING TEAMEL. PTT
18 NAPOLITANO Danilo ITA WANTY - GROUPE GOBERTEL. CMC
19 VERMEER Tom NED TEAM DIFFERDANGE-LOSCHEL. CZC
20 TEGGART Matthew IRL AN POST CHAIN REACTIONU. CP
21 PONS Gaëtan LUX LEOPARD PRO CYCLINGEL. CZC
22 EVENSEN Henrik NOR SEG RACING ACADEMYEL. CP
23 PICOUX Maximilien BEL T. PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
24 DE WITTE Mathias BEL CIBEL-CEBONEL. CMC
25 KJEMHUS Joakim NOR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
26 VERWAEST Kevin BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
27 SCOTT Robert GBR TEAM WIGGINSU23CMC
28 STOC km AN Michiel BEL TARTELETTO-ISOREXU23. C
29 COENEN Dennis BEL CIBEL-CEBONEL. CMC
30 BLOMME Lorenzo BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
31 WOMMERSLEY Jake GBR BIKE CHANNEL CANYONU23CMC
32 VERRAES Benjamin BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
33 WILLEMS Thimo BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
34 HAELTERMAN Glen BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
35 DE BOCK Stijn BEL CIBEL-CEBONEL. CZC
36 KERFOOT-ROBSON Dylan GBR TEAM WIGGINSU23CMC
37 FORFANG Ole NOR JOKER ICOPALU23. CP
38 VERSCHUERE Seppe BEL CIBEL-CEBONEL. CZC
39 YLBER Sefa ALB ASFRA RACING TEAMELITE
40 LAMB Ross GBR UNITED C. T. U23
41 HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23
42 RAYMACKERS Cedric BEL TEAM DIFFERDANGE-LOSCHEL. CZC
43 BOKELOH Jonas GER AN POST CHAIN REACTIONU. CP
44 VANIONPAA Oskari FIN ASFRA RACING TEAMU23
45 VANDREPOTTE Anthony BEL T. PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
46 VAN COPPERNOLLE Francesco BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
47 SMITH Dion NZL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CMC
48 DE WINTER Gordon BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
49 VAN DINGENEN Jordi BEL PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICEU23. C
50 MAYER Yannick GER 0711 / CYCLINGEL. CMC
51 MCKENNA Sean IRL AN POST CHAIN REACTIONEL. CP
52 HENNEBRY Conor IRL AN POST CHAIN REACTIONEL. CP
53 COBBAERT Robby BEL CIBEL-CEBONEL. CMC
54 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL AN POST CHAIN REACTIONEL. CP
55 HAGEN Carl Fredrik NOR JOKER ICOPALEL. CP
56 JOHNSTONE Tylor GBR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE
57 RAILEANU Cristian MDA TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CMC
58 DE KETELE Kenny BEL SPORT VLAANDEREN BALOISEEL. CP
59 MCNALLY Mark GBR WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
60 WALKER Joey GBR TEAM WIGGINSU23CMC
61 DE BACKER Bert BEL TEAM SUNWEBEL. PTT
62 HOWELLS Rhys GBR TEAM WIGGINSEL. CMC
63 LEIGH Andy GBR TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23. C
64 MACKINNON Sean CAN AN POST CHAIN REACTIONU. CP
65 RUYTERS Brecht BEL CIBEL-CEBONEL. CMC
66 VAN IMPE Kevin BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE
67 MOURIS Jens NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJEL. MC
68 VANDERAERDEN Massimo BEL AN POST CHAIN REACTION SEAN KELLY TEAMU23. C
69 BASTIAENS Ayco BEL VAN EYCK SPORTU
70 DE PAUW Moreno BEL SPORT VLAANDEREN BALOISEEL. CP
71 BREYNE Jonathan BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
72 KULSET Kristian NOR UNO-X HYDROGEN DEVELOPMENT TEAMU23. CP
73 LEWIS Adam GBRH50´57"+1´05" UNITED C. T. U23
74 SCULLY Thomas NZL CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING TEAMEL. PTT
75 REYNAERTS Jan BEL CIBEL-CEBONU. C
76 EVRARD Laurent BEL VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAISELITE
77 DIEPENDAELE Timmy BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
78 MARCHAND Gianni BELH51´07"+1´15" CIBEL-CEBONEL. CZC
79 VAN IMPE Stef BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
80 GOESSENS Cédric BELH51´12"+1´20" MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
81 VAN RAEPENBUSCH Ruben BELH51´40"+1´48" VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNF VAN BREUSSEGEM Elias BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
DNF VAN ROOSBROECK Arne BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF LAGNEAUX Yoni BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF STOOPEN Manu BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF MOONS Steven BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF MOORS Oliver GBR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF DE JAEGER Nick BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
DNF DE JONGHE Kevin BEL CIBEL-CEBONEL. CZC
DNF REYNAERTS Wim BEL CIBEL-CEBONU. C
DNF COOLS Alexander BEL CIBEL-CEBONEL. CZC
DNF MAES Alexander BEL CIBEL-CEBONEL. CZC
DNF VAN OUDENHOVE Jovany BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
DNF FEDRIGO Leonardo ITA TEAM WIGGINSEL. CMC
DNF HARRISON Samuel GBR TEAM WIGGINSEL. CMC
DNF HESTER Marc DEN TEAM WIGGINSEL. CMC
DNF FIEK Arnold GER0711 / CYCLINGEL. CMC
DNF HAMM Henrik GER0711 / CYCLINGU23CMC
DNF COOLS Michael BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
DNF BOSSUYT Gianni BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
DNF VANDEWALLE Matthias BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
DNF ANECA Ciske BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
DNF PIETERS Laurent BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
DNF DESMECHT David BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE
DNF RICHARDSON Alexandar GBR BIKE CHANNEL CANYONEL. CMC
DNF TOWNSEND Rory GBR BIKE CHANNEL CANYONU23CMC
DNF FOSS Tobias NOR JOKER ICOPALU23. CP
DNF TAMINIAUX Lionel BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
DNF ABRAHAMSEN Jonas NOR UNO-X HYDROGEN DEVELOPMENT TEAMU23. CP
DNF DA SILVA Tiago LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHUCMC
DNF PETELIN Jan LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHU. C
DNF ROZSA Balazs HUN TEAM DIFFERDANGE - LOSCHUCMC
DNF CENTRONE Ivan LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHUCMC
DNF RUSNAC Maxim MDA TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CMC
DNF REGUERO CORRAL Gabriel ESP TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CMC
DNFBUNTINX Auxence BEL T. PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
DNFCANT Jelle BEL ERA REAL ESTATE - CIRCUSEL. CZC
DNFCHURCHILL Calvert GBR UNITED C. T. ELITE
DNFMERTENS Julian BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
DNFPETIT Tomas BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
DNFVAN GOETHEM Brian NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJEL. MC
DNFDEHAES Kenny BEL WANTY-GROUPE GOBERTEL. CP
DNFVERSTREPEN Dries BEL UNITED C. T. U23
DNFSTENUIT Robin BEL WANTY-GROUPE GOBERTEL. CP
DNFGRNSTEIN Or ISR ASFRA RACING TEAMELITE
DNFSEGERS Joren BEL WIELERCLUB NOORD-LIMBURGELITE
DNFSOBERON Zowé BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
DNFMOREELS Louis BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
DNFMOENS Jens BEL VAN EYCK SPORTELITE
DNFGEERINCK Dries BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
DNFTEMMERMAN Jasper BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNFBRAC km AN Jelle BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNFVANDENBUSSCHE Jari BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNFCOP Jurgen BEL DCR CYCLING TEAMELITE
DNFNOËL Jordy BEL VAN EYCK SPORTU
DNFDE CLERCK Matthias BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23
DNFBONTINCK Karel BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE
DNFRONSSE Gauthier BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
DNFDE CAERLE Gino BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DELITE
DNFPINEDA Hendrik CAN T-PALM - CONTINENTALE WALLONU23. C
DNFSTIJNS Wayne NED TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CP
DNFDONDERS Jelle BEL TEAM DIFFERDANGE-LOSCHEL. CZC
DNFTEASDALE Joshua GBR TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CP
DNFENGLISH Jack GBR ASFRA RACING TEAMU23
DNFWIPPERT Wouter NED CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING TEAMEL. PTT
DNFVAN STAEYEN Michaël BEL COFIDIS SOLUTIONS CREDITSEL. CP
DNFVAN MOL Caine BEL T. PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
DNFCALLEEUW Joeri BEL ROUBAIX LILLE METROPOLEEL. CMC
DNFZUCCO SCHIZZI Vitor BRA BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
Crédit Photo : Martine Verfaillie