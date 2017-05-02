Caucourt Hermin (62) - Prix des Communes Vertes (2-3-Juniors)
Corentin Waras (VC Rouen 76) a remporté ce Lundi 1 Mai 2017 le Grand Prix des Communes Vertes a Caucourt Hermin (62) (2-3-Juniors). Mathias Bigo (ESEG Douai) et Jordan Decroix (Gaz Elec C De Douai) ont complété le podium.
Classement :
1 WARAS Corentin VC ROUEN 76 2:20:50
2 BIGO Mathias ESEG DOUAI
3 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI
4 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
5 FAUVEZ Sébastien US GRAVELINOISE
6 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE
7 VENEL Thomas ESEG DOUAI
8 WELVAERT Michaël GAZ ELEC C DE DOUAI
9 RINGOT Romain TOUQUET ACC
10 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
11 ROBIN Jérôme CL BARLIN
12 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE
13 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
14 DELARACE Marc O GRANDE SYNTHE
15 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE
16 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME
17 VANDAELE Julien ARRAS VC
18 DURANEL Olivier CL BARLIN
19 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS
20 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
21 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
22 DELOBEL Florian ES ARQUES
23 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
24 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
25 FOURRIER Gautier CL BARLIN
26 MERLIN Julien SC BOULONNAIS
27 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
28 DELALEAU Antoine O GRANDE SYNTHE
29 BAUTISTA Anthony O GRANDE SYNTHE
30 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE
31 TRUWANT Timothy EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
32 DEWIMILLE Hugo CL BARLIN
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