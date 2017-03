Le BMX en Fête le 12 Mars à Roubaix - Open BMX Hauts-De-France 2017

Alors que la saison des compétitions indoor est close, le BMX retrouve avec le retour des beaux jours les pistes outdoor. Premier grand rendez-vous de la saison 2017 pour les pilotes, le Roubaix Open BMX ce dimanche 12 mars sur la piste de Roubaix ouvre la Coupe régionale des Hauts-de-France et le championnat du Nord.

C’est le premier grand rendez-vous de la saison 2017. Ce dimanche 12 mars à partir de 10 heures, la section BMX du Vélo Club de Roubaix organise le Roubaix Open BMX. Pas moins de 600 pilotes sont attendus pour en découdre dans les nombreuses catégories. À partir de 10h, les manches de qualification vont permettre aux pilotes de se départager avant d’affronter les phases finales dans l’après-midi à partir de 14h. Ultra spectaculaire et aux courses intenses, le BMX est l’une des disciplines du cyclisme qui séduit les jeunes dès l’âge de 5 ans. Entrée gratuite et restauration sur place. La piste de BMX du Vélo Club de Roubaix se trouve dans l’enceinte du Parc des Sports de Roubaix et proche du vélodrome couvert Le Stab.