La saison 2016/2017 de cyclo-cross s’est terminée samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 avec les épreuves d’Hénin-Beaumont et d’Annequin (Pas-de-Calais). Il y a un an, elle s’était clôt beaucoup plus tôt, à savoir le dimanche 3 janvier 2016 à Béthune. Alors, faut-il retarder le début de la prochaine saison ?