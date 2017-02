Les grandes dates de la Saison de Cyclo-Cross 2017-2018

La Fédération Française de Cyclisme, le Comité Régional de Bretagne, et le Comité local d’organisation « Autour du Houx » ont le plaisir de vous annoncer l’organisation des Championnats de France de Cyclo- cross 2018 à Quelneuc (Morbihan).

L’événement aura lieu les Samedi 13 et Dimanche 14 Janvier 2018.

Les compétiteurs participant aux Championnats de France se seront préalablement qualifiés lors de 4 manches de Coupes de France de Cyclo-cross :

1° manche : Dimanche 15 Octobre 2017 à Besançon (Doubs - Franche Comté)

2° manche : Dimanche 12 Novembre 2017 à La Mézière (Ille et Vilaine - Bretagne)

3° manche : Dimanche 3 Décembre 2017 à Jablines (Seine et Marne - Ile de France)

4° manche : Samedi 30 Décembre 2017 à Flamanville (Manche - Normandie) pour les Femmes et les Espoirs / Elite Hommes.

Les autres dates de la saison de Cyclo-cross 2017-2018 à retenir sont les suivantes :

26 Novembre 2017 : Championnats de France Masters à Quintigny (Jura - Franche Comté)

10 Décembre 2017 : Championnats régionaux de Cyclo-cross

21 Janvier 2018 : 8° Coupe du Monde à Nommay (Doubs - Franche Comté)

