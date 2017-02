Une saison de cyclo-cross début octobre et non plus en septembre dans les Hauts de France, ça vous dit ? Mais une nouvelle question se pose : n’est-ce pas trop tard par rapport à la première manche de la Coupe de France. Cette année, elle est prévue le 15 octobre, à Besançon (Doubs). Un sondage est en ligne sur notre site internet. Vous pouvez y répondre.