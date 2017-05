Un nombre de participants records à Lille-Hardelot ce week-end.

La rando classique des Hauts de France, plus importante « ville à ville » du pays, prouve une nouvelle fois qu’elle est un véritable phénomène de société et rassemble toutes les familles de pratiquants. Loin de toute compétition, Lille-Hardelot veut défendre la pratique du vélo-plaisir pour toute la famille et participer ainsi au développement du sport-santé. Lille-Hardelot est aussi une merveilleuse façon de découvrir ou redécouvrir les beautés de la région des Hauts de France.

En plus de cela, Lille-Hardelot aura l'honneur d'avoir la présence de deux maillots jaunes du Tour de France sur l'évenement. En effet, Laurent Desbiens, qui est le parrain de cette édition, emmènera l’équipe de France Bleu Nord avec Christian Palka, journaliste de la station. Cédric Vasseur de son côté participera pour la première fois à Lille-Hardelot et fera découvrir la région à une sélection de grands chefs parisiens, par ailleurs tous aussi férus de vélo !