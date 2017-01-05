Lanarvily (29) - Chpts de France (Cadettes)

Les Engagées :
1 VANDERMOUTEN Pasquine (C2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
2 ALLIONE Marine (C2) CAZ COTE D'AZUR
3 FOUQUENET Amandine (C2) PDL PAYS DE LA LOIRE
4 DURAFFOURG Lauriane (C1) FRC FRANCHE COMTE
5 MOULLEC Louise (C1) BRE BRETAGNE
6 VAZEILLE Amélie (C1) CEN CENTRE VAL DE LOIRE
7 VEZIE Laurie (C2) BRE BRETAGNE
8 LAVRY Laura (C2) FRC FRANCHE COMTE
9 MONARD Margaux (C2) RHA RHONE ALPES
10 PETITHORY Estelle (C1) ALS ALSACE
11 NOEL Noémie (C1) IDF ILE DE FRANCE
12 TOQUET Noémie (C2) BRE BRETAGNE
13 SQUIBAN Maeva (C1) BRE BRETAGNE
14 LEFUEL Noémie (C2) RHA RHONE ALPES
15 MORI Elsa (C2) RHA RHONE ALPES
16 LIBOREAU Lucie (C1) CEN CENTRE VAL DE LOIRE
17 PHILIPPE Marine (C2) PRO PROVENCE
18 RICHEUX Emma (C1) BRE BRETAGNE
19 DEMIAUTTE Léa (C2) IDF ILE DE FRANCE
20 GAUTHEY Océane (C1) BOU BOURGOGNE
21 DUMONT Lyson (C1) ALS ALSACE
22 REHM Coralie (C2) ALS ALSACE
23 CAMENEN Marie (C1) BRE BRETAGNE
24 GOERGEN Océane (C1) IDF ILE DE FRANCE
25 SILVA Morgane (C1) IDF ILE DE FRANCE
26 ROGER Emma (C2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
27 DELECOURT Lucie (C2) NPC NORD PAS DE CALAIS
28 RICHIR Eloise (C1) NPC NORD PAS DE CALAIS
29 LECHASLES Maud (C2) NOR NORMANDIE
30 PLAUCHE Victoire (C1) PRO PROVENCE