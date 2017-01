Lanarvily (29) - Chpts de France (Cadets)

Les Engagés :

1 HUBY Antoine (C2) BRE BRETAGNE

2 VERCHER Mattéo (C2) RHA RHONE ALPES

3 JARNET Théo (C2) RHA RHONE ALPES

4 DUJARDIN Brice (C2) LIM LIMOUSIN

5 LE ROUX Alexandre (C2) AQU AQUITAINE

6 THOMINE Yaël (C2) NOR NORMANDIE

7 BOURG Quentin (C2) FRC FRANCHE COMTE

8 JOT Hugo (C2) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE

9 DEGACHE Théo (C2) RHA RHONE ALPES

10 SCHROTZENBERGER Quentin (C1) NOR NORMANDIE

11 THOMAS Théo (C2) ALS ALSACE

12 BODARD Damien (C2) PDL PAYS DE LA LOIRE

13 VADIC Baptiste (C1) LIM LIMOUSIN

14 TANGUY Quentin (C2) BRE BRETAGNE

15 GROS Logan (C2) RHA RHONE ALPES

16 LAURANCE Axel (C2) BRE BRETAGNE

17 RICHARD ANDRADE Florian (C1) IDF ILE DE FRANCE

18 AUSTIN Eliott (C2) RHA RHONE ALPES

19 BRIEN Tristan (C1) PDL PAYS DE LA LOIRE

20 REVELLO Baptiste (C2) MPY MIDI-PYRENEES

21 SIMON Yohann (C2) NOR NORMANDIE

22 AUFFRET Ronan (C2) IDF ILE DE FRANCE

23 FERREIRA Damien (C2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

24 TANGUY Maxan (C2) BRE BRETAGNE

25 BREGIERE Anthony (C2) POC POITOU-CHARENTES

26 GAUTIER Guillaume (C2) MPY MIDI-PYRENEES

27 GARIN Maxime (C1) IDF ILE DE FRANCE

28 BIBET Thomas (C1) MPY MIDI-PYRENEES

29 LABBE Benjamin (C2) PIC PICARDIE

30 GICQUEL Felicien (C2) BRE BRETAGNE

31 PAGNIER Louka (C2) IDF ILE DE FRANCE

32 SIMONIN Antoine (C2) FRC FRANCHE COMTE

33 LAUSEILLE Théo (C2) POC POITOU-CHARENTES

34 BOUSSELET Maxence (C2) LOR LORRAINE

35 LELANDAIS Rémi (C1) RHA RHONE ALPES

36 LALEU Timothée (C2) PIC PICARDIE

37 PAQUET Tom (C1) LOR LORRAINE

38 DELMAS Théo (C2) MPY MIDI-PYRENEES

39 BILLET Adrien (C1) PDL PAYS DE LA LOIRE

40 NOUGUE DESSUS Maxence (C1) AQU AQUITAINE

41 RODRIGUES Mickaël (C1) BOU BOURGOGNE

42 CHEDALEUX Mateo (C1) BRE BRETAGNE

43 JOSSO Théo (C1) BRE BRETAGNE

44 ROBERT Alexis (C2) BRE BRETAGNE

45 FOUCHER Baptiste (C2) CEN CENTRE VAL DE LOIRE

46 JAMOT Aurélien (C1) CEN CENTRE VAL DE LOIRE

47 GABRIEL Timothé (C1) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE

48 VIEUX PELON Florent (C2) CAZ COTE D'AZUR

49 MEINZEL Brice (C1) FRC FRANCHE COMTE

50 BENOIST Tom (C1) IDF ILE DE FRANCE

51 LATOUR Thomas (C2) IDF ILE DE FRANCE

52 CARANDANTE Enzo (C2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

53 LAGARDE Léo (C2) LOR LORRAINE

54 ALMANSA Clément (C2) MPY MIDI-PYRENEES

55 ANANIE Ugo (C1) NPC NORD PAS DE CALAIS

56 TRIOUX Martin (C1) NPC NORD PAS DE CALAIS

57 BAILLY Corentin (C1) PDL PAYS DE LA LOIRE

58 BEAUPIED Quentin (C2) PDL PAYS DE LA LOIRE

59 PELTIER Loris (C2) PIC PICARDIE

60 BIANCIOTTO Hugo (C2) PRO PROVENCE

61 PEUGET Clément (C1) RHA RHONE ALPES

62 VERNIENGEAL Eliot (C2) RHA RHONE ALPES

Les Remplaçants :

71 ROY Florian (C2) AQU AQUITAINE

72 BOILEAU Killian (C1) BRE BRETAGNE

73 BAILLEUX Pierrick (C2) CEN CENTRE VAL DE LOIRE

74 BODNAR Bastien (C2) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE

75 LAURANS Théo (C1) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

76 SAMPY Pierre (C1) MPY MIDI-PYRENEES

77 VANDEKERCHOVE Hugo (C2) NPC NORD PAS DE CALAIS