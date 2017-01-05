Lanarvily (29) - Chpts de France (Cadets)

Les Engagés :
1 HUBY Antoine (C2) BRE BRETAGNE
2 VERCHER Mattéo (C2) RHA RHONE ALPES
3 JARNET Théo (C2) RHA RHONE ALPES
4 DUJARDIN Brice (C2) LIM LIMOUSIN
5 LE ROUX Alexandre (C2) AQU AQUITAINE
6 THOMINE Yaël (C2) NOR NORMANDIE
7 BOURG Quentin (C2) FRC FRANCHE COMTE
8 JOT Hugo (C2) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE
9 DEGACHE Théo (C2) RHA RHONE ALPES
10 SCHROTZENBERGER Quentin (C1) NOR NORMANDIE
11 THOMAS Théo (C2) ALS ALSACE
12 BODARD Damien (C2) PDL PAYS DE LA LOIRE
13 VADIC Baptiste (C1) LIM LIMOUSIN
14 TANGUY Quentin (C2) BRE BRETAGNE
15 GROS Logan (C2) RHA RHONE ALPES
16 LAURANCE Axel (C2) BRE BRETAGNE
17 RICHARD ANDRADE Florian (C1) IDF ILE DE FRANCE
18 AUSTIN Eliott (C2) RHA RHONE ALPES
19 BRIEN Tristan (C1) PDL PAYS DE LA LOIRE
20 REVELLO Baptiste (C2) MPY MIDI-PYRENEES
21 SIMON Yohann (C2) NOR NORMANDIE
22 AUFFRET Ronan (C2) IDF ILE DE FRANCE
23 FERREIRA Damien (C2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
24 TANGUY Maxan (C2) BRE BRETAGNE
25 BREGIERE Anthony (C2) POC POITOU-CHARENTES
26 GAUTIER Guillaume (C2) MPY MIDI-PYRENEES
27 GARIN Maxime (C1) IDF ILE DE FRANCE
28 BIBET Thomas (C1) MPY MIDI-PYRENEES
29 LABBE Benjamin (C2) PIC PICARDIE
30 GICQUEL Felicien (C2) BRE BRETAGNE
31 PAGNIER Louka (C2) IDF ILE DE FRANCE
32 SIMONIN Antoine (C2) FRC FRANCHE COMTE
33 LAUSEILLE Théo (C2) POC POITOU-CHARENTES
34 BOUSSELET Maxence (C2) LOR LORRAINE
35 LELANDAIS Rémi (C1) RHA RHONE ALPES
36 LALEU Timothée (C2) PIC PICARDIE
37 PAQUET Tom (C1) LOR LORRAINE
38 DELMAS Théo (C2) MPY MIDI-PYRENEES
39 BILLET Adrien (C1) PDL PAYS DE LA LOIRE
40 NOUGUE DESSUS Maxence (C1) AQU AQUITAINE
41 RODRIGUES Mickaël (C1) BOU BOURGOGNE
42 CHEDALEUX Mateo (C1) BRE BRETAGNE
43 JOSSO Théo (C1) BRE BRETAGNE
44 ROBERT Alexis (C2) BRE BRETAGNE
45 FOUCHER Baptiste (C2) CEN CENTRE VAL DE LOIRE
46 JAMOT Aurélien (C1) CEN CENTRE VAL DE LOIRE
47 GABRIEL Timothé (C1) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE
48 VIEUX PELON Florent (C2) CAZ COTE D'AZUR
49 MEINZEL Brice (C1) FRC FRANCHE COMTE
50 BENOIST Tom (C1) IDF ILE DE FRANCE
51 LATOUR Thomas (C2) IDF ILE DE FRANCE
52 CARANDANTE Enzo (C2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
53 LAGARDE Léo (C2) LOR LORRAINE
54 ALMANSA Clément (C2) MPY MIDI-PYRENEES
55 ANANIE Ugo (C1) NPC NORD PAS DE CALAIS
56 TRIOUX Martin (C1) NPC NORD PAS DE CALAIS
57 BAILLY Corentin (C1) PDL PAYS DE LA LOIRE
58 BEAUPIED Quentin (C2) PDL PAYS DE LA LOIRE
59 PELTIER Loris (C2) PIC PICARDIE
60 BIANCIOTTO Hugo (C2) PRO PROVENCE
61 PEUGET Clément (C1) RHA RHONE ALPES
62 VERNIENGEAL Eliot (C2) RHA RHONE ALPES
Les Remplaçants :
71 ROY Florian (C2) AQU AQUITAINE
72 BOILEAU Killian (C1) BRE BRETAGNE
73 BAILLEUX Pierrick (C2) CEN CENTRE VAL DE LOIRE
74 BODNAR Bastien (C2) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE
75 LAURANS Théo (C1) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
76 SAMPY Pierre (C1) MPY MIDI-PYRENEES
77 VANDEKERCHOVE Hugo (C2) NPC NORD PAS DE CALAIS