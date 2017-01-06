Lanarvily (29) - Chpts de France (Espoirs)

Les Engagés :
1 RUSSO Clément RHA RHONE ALPES
2 DUBAU Lucas IDF ILE DE FRANCE
3 DUBAU Joshua IDF ILE DE FRANCE
4 GRAS Yan LOR LORRAINE
5 BONNET Thomas LIM LIMOUSIN
6 PRUVOT Nicolas NPC NORD PAS DE CALAIS
7 DUJARDIN Sandy RHA RHONE ALPES
8 PERIOU Tony BRE BRETAGNE
9 SIMON Quentin FRC FRANCHE COMTE
10 FINE Eddy RHA RHONE ALPES
11 MORICHON Mathieu LIM LIMOUSIN
12 HUMBERT Valentin FRC FRANCHE COMTE
13 LEBOUCHER Adrien PDL PAYS DE LA LOIRE
14 SAINT GUILHEM Thibaud LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
15 TURGIS Tanguy IDF ILE DE FRANCE
16 CRISPIN Mickaël LOR LORRAINE
17 LECLERCQ Julien BRE BRETAGNE
18 DEGRANDCOURT Hadrien BOU BOURGOGNE
19 NAVARRO Quentin BOU BOURGOGNE
20 DEROUINT Maxime BRE BRETAGNE
21 GOSSARD Maxime AQU AQUITAINE
22 DELOISON Lucas CHA CHAMPAGNE-ARDENNE
23 RICHEUX Florian BRE BRETAGNE
24 LUCAS Valentin BRE BRETAGNE
25 LALLEMENT Guillaume LOR LORRAINE
26 TABURET Mathieu PDL PAYS DE LA LOIRE
27 LEPOITTEVIN DUBOST Simon NOR NORMANDIE
28 DEGUEURCE Joffrey BOU BOURGOGNE
29 JUMEAUX Henry IDF ILE DE FRANCE
30 TABART Clément PIC PICARDIE
31 DUSSOL Loick LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
32 DESGROUAS Julien PDL PAYS DE LA LOIRE
33 DELPRAT Steven NOR NORMANDIE
34 FAUQUE Romain PDL PAYS DE LA LOIRE
35 THOMAS Victor ALS ALSACE
36 MENGES Franck AQU AQUITAINE
37 LEBLOND Loïc BOU BOURGOGNE
38 CARRIOU Maxime BRE BRETAGNE
39 GRIMAULT Ronan BRE BRETAGNE
40 PERROT Antonin CEN CENTRE VAL DE LOIRE
41 TOUZEAU Alexandre CEN CENTRE VAL DE LOIRE
42 AUVIN Clément CHA CHAMPAGNE-ARDENNE
43 GENA Rémy CAZ COTE D'AZUR
44 LAVIE Ianis IDF ILE DE FRANCE
45 STUMPF Florian IDF ILE DE FRANCE
46 GAUGET Lucas LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
47 AVOINE Kévin NPC NORD PAS DE CALAIS
48 PETROZ Thomas NOR NORMANDIE
49 CONGNARD Julien PDL PAYS DE LA LOIRE
50 BARON Elouan RHA RHONE ALPES
51 VASNIER Dylan RHA RHONE ALPES