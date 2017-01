Lanarvily (29) - Chpts de France (Espoirs)

Les Engagés :

1 RUSSO Clément RHA RHONE ALPES

2 DUBAU Lucas IDF ILE DE FRANCE

3 DUBAU Joshua IDF ILE DE FRANCE

4 GRAS Yan LOR LORRAINE

5 BONNET Thomas LIM LIMOUSIN

6 PRUVOT Nicolas NPC NORD PAS DE CALAIS

7 DUJARDIN Sandy RHA RHONE ALPES

8 PERIOU Tony BRE BRETAGNE

9 SIMON Quentin FRC FRANCHE COMTE

10 FINE Eddy RHA RHONE ALPES

11 MORICHON Mathieu LIM LIMOUSIN

12 HUMBERT Valentin FRC FRANCHE COMTE

13 LEBOUCHER Adrien PDL PAYS DE LA LOIRE

14 SAINT GUILHEM Thibaud LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

15 TURGIS Tanguy IDF ILE DE FRANCE

16 CRISPIN Mickaël LOR LORRAINE

17 LECLERCQ Julien BRE BRETAGNE

18 DEGRANDCOURT Hadrien BOU BOURGOGNE

19 NAVARRO Quentin BOU BOURGOGNE

20 DEROUINT Maxime BRE BRETAGNE

21 GOSSARD Maxime AQU AQUITAINE

22 DELOISON Lucas CHA CHAMPAGNE-ARDENNE

23 RICHEUX Florian BRE BRETAGNE

24 LUCAS Valentin BRE BRETAGNE

25 LALLEMENT Guillaume LOR LORRAINE

26 TABURET Mathieu PDL PAYS DE LA LOIRE

27 LEPOITTEVIN DUBOST Simon NOR NORMANDIE

28 DEGUEURCE Joffrey BOU BOURGOGNE

29 JUMEAUX Henry IDF ILE DE FRANCE

30 TABART Clément PIC PICARDIE

31 DUSSOL Loick LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

32 DESGROUAS Julien PDL PAYS DE LA LOIRE

33 DELPRAT Steven NOR NORMANDIE

34 FAUQUE Romain PDL PAYS DE LA LOIRE

35 THOMAS Victor ALS ALSACE

36 MENGES Franck AQU AQUITAINE

37 LEBLOND Loïc BOU BOURGOGNE

38 CARRIOU Maxime BRE BRETAGNE

39 GRIMAULT Ronan BRE BRETAGNE

40 PERROT Antonin CEN CENTRE VAL DE LOIRE

41 TOUZEAU Alexandre CEN CENTRE VAL DE LOIRE

42 AUVIN Clément CHA CHAMPAGNE-ARDENNE

43 GENA Rémy CAZ COTE D'AZUR

44 LAVIE Ianis IDF ILE DE FRANCE

45 STUMPF Florian IDF ILE DE FRANCE

46 GAUGET Lucas LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

47 AVOINE Kévin NPC NORD PAS DE CALAIS

48 PETROZ Thomas NOR NORMANDIE

49 CONGNARD Julien PDL PAYS DE LA LOIRE

50 BARON Elouan RHA RHONE ALPES

51 VASNIER Dylan RHA RHONE ALPES