Lanarvily (29) - Chpts de France (Juniors)

Les Engagés :

1 VALOGNES Thibault (J1) NOR NORMANDIE

2 BENOIST Antoine (J2) BRE BRETAGNE

3 GUILLEMIN Nicolas (J2) BRE BRETAGNE

4 BONSERGENT Maxime (J2) PDL PAYS DE LA LOIRE

5 RAUGEL Antoine (J2) ALS ALSACE

6 KERRAUD Erwann (J2) IDF ILE DE FRANCE

7 MONTAUBAN Jérémy (J2) RHA RHONE ALPES

8 MACE Xavier (J2) IDF ILE DE FRANCE

9 REMONDET Valentin (J2) BOU BOURGOGNE

10 CLAY Antonin (J2) IDF ILE DE FRANCE

11 TOCAVEN Fabien (J2) MPY MIDI-PYRENEES

12 MONTCHAMP Tristan (J2) RHA RHONE ALPES

13 MEUNIER Lucas (J2) RHA RHONE ALPES

14 BOUCHERY Gaëtan (J2) POC POITOU-CHARENTES

15 BENOIST Almenzo (J2) BRE BRETAGNE

16 ROGER Gabriel (J1) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

17 CAYREL Adrian (J2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

18 RIVET Benjamin (J1) LIM LIMOUSIN

19 DELBOVE Joris (J1) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE

20 COURRIERE Anthony (J1) AQU AQUITAINE

21 PATROIS Natan (J1) LOR LORRAINE

22 RETAILLEAU Valentin (J1) POC POITOU-CHARENTES

23 COSS Loris (J1) RHA RHONE ALPES

24 CHEVILLARD Allan (J1) BRE BRETAGNE

25 ARCANGELI Romain (J2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON

26 LECLAINCHE Gwen (J1) RHA RHONE ALPES

27 LEFEBVRE Hugo (J2) LOR LORRAINE

28 SIVIGNON Pierrick (J2) BRE BRETAGNE

29 CHAMPION Thomas (J2) PDL PAYS DE LA LOIRE

30 GUIRAUD Théo (J2) MPY MIDI-PYRENEES

31 GUERET Théo (J1) NOR NORMANDIE

32 BERTRAND Ugo (J1) AUV AUVERGNE

33 POTIN Jérémie (J2) NOR NORMANDIE

34 EMORINE Quentin (J1) RHA RHONE ALPES

35 ELOY Maxime (J2) PIC PICARDIE

36 CHARRIN Alois (J1) RHA RHONE ALPES

37 BANCHAREL Valentin (J1) AUV AUVERGNE

38 BURGER Antoine (J1) ALS ALSACE

39 CHEDALEUX Ronan (J2) BRE BRETAGNE

40 COATRIEUX Hugo (J2) BRE BRETAGNE

41 FOUILLEN Clément (J1) BRE BRETAGNE

42 DEMAY Richard (J1) CEN CENTRE VAL DE LOIRE

43 VAZEILLE Florian (J2) CEN CENTRE VAL DE LOIRE

44 HENRISSAT Laury (J1) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE

45 MARTIN Ianis (J2) CAZ COTE D'AZUR

46 FAIVRE VUILLIN Jordan (J1) FRC FRANCHE COMTE

47 JUMEAUX Louis (J1) IDF ILE DE FRANCE

48 THIERRY Damien (J2) IDF ILE DE FRANCE

49 PEYROUX Hugo (J1) LIM LIMOUSIN

50 GIRARD Anthony (J1) LOR LORRAINE

51 FARAMOND Emile (J1) MPY MIDI-PYRENEES

52 BREL Antoine (J1) NPC NORD PAS DE CALAIS

53 HOEZ Théo (J2) NPC NORD PAS DE CALAIS

54 GILLES Cyprien (J1) NOR NORMANDIE

55 GODEFROY Bastien (J2) NOR NORMANDIE

56 THOMAS Léo (J2) PDL PAYS DE LA LOIRE

57 HUYET Baptiste (J1) PIC PICARDIE

58 BARON Maël (J2) RHA RHONE ALPES

59 MILLAT Hugo (J2) RHA RHONE ALPES

Les Remplaçants :

65 BESNARD Vincent (J2) BRE BRETAGNE

66 BASSELET Abel (J1) CEN CENTRE VAL DE LOIRE

67 HYON François (J1) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE

68 NOLIN Jordan (J2) NPC NORD PAS DE CALAIS

69 PLAUCHE Romaric (J1) PRO PROVENCE