Lanarvily (29) - Chpts de France (Juniors)

Les Engagés :
1 VALOGNES Thibault (J1) NOR NORMANDIE
2 BENOIST Antoine (J2) BRE BRETAGNE
3 GUILLEMIN Nicolas (J2) BRE BRETAGNE
4 BONSERGENT Maxime (J2) PDL PAYS DE LA LOIRE
5 RAUGEL Antoine (J2) ALS ALSACE
6 KERRAUD Erwann (J2) IDF ILE DE FRANCE
7 MONTAUBAN Jérémy (J2) RHA RHONE ALPES
8 MACE Xavier (J2) IDF ILE DE FRANCE
9 REMONDET Valentin (J2) BOU BOURGOGNE
10 CLAY Antonin (J2) IDF ILE DE FRANCE
11 TOCAVEN Fabien (J2) MPY MIDI-PYRENEES
12 MONTCHAMP Tristan (J2) RHA RHONE ALPES
13 MEUNIER Lucas (J2) RHA RHONE ALPES
14 BOUCHERY Gaëtan (J2) POC POITOU-CHARENTES
15 BENOIST Almenzo (J2) BRE BRETAGNE
16 ROGER Gabriel (J1) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
17 CAYREL Adrian (J2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
18 RIVET Benjamin (J1) LIM LIMOUSIN
19 DELBOVE Joris (J1) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE
20 COURRIERE Anthony (J1) AQU AQUITAINE
21 PATROIS Natan (J1) LOR LORRAINE
22 RETAILLEAU Valentin (J1) POC POITOU-CHARENTES
23 COSS Loris (J1) RHA RHONE ALPES
24 CHEVILLARD Allan (J1) BRE BRETAGNE
25 ARCANGELI Romain (J2) LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
26 LECLAINCHE Gwen (J1) RHA RHONE ALPES
27 LEFEBVRE Hugo (J2) LOR LORRAINE
28 SIVIGNON Pierrick (J2) BRE BRETAGNE
29 CHAMPION Thomas (J2) PDL PAYS DE LA LOIRE
30 GUIRAUD Théo (J2) MPY MIDI-PYRENEES
31 GUERET Théo (J1) NOR NORMANDIE
32 BERTRAND Ugo (J1) AUV AUVERGNE
33 POTIN Jérémie (J2) NOR NORMANDIE
34 EMORINE Quentin (J1) RHA RHONE ALPES
35 ELOY Maxime (J2) PIC PICARDIE
36 CHARRIN Alois (J1) RHA RHONE ALPES
37 BANCHAREL Valentin (J1) AUV AUVERGNE
38 BURGER Antoine (J1) ALS ALSACE
39 CHEDALEUX Ronan (J2) BRE BRETAGNE
40 COATRIEUX Hugo (J2) BRE BRETAGNE
41 FOUILLEN Clément (J1) BRE BRETAGNE
42 DEMAY Richard (J1) CEN CENTRE VAL DE LOIRE
43 VAZEILLE Florian (J2) CEN CENTRE VAL DE LOIRE
44 HENRISSAT Laury (J1) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE
45 MARTIN Ianis (J2) CAZ COTE D'AZUR
46 FAIVRE VUILLIN Jordan (J1) FRC FRANCHE COMTE
47 JUMEAUX Louis (J1) IDF ILE DE FRANCE
48 THIERRY Damien (J2) IDF ILE DE FRANCE
49 PEYROUX Hugo (J1) LIM LIMOUSIN
50 GIRARD Anthony (J1) LOR LORRAINE
51 FARAMOND Emile (J1) MPY MIDI-PYRENEES
52 BREL Antoine (J1) NPC NORD PAS DE CALAIS
53 HOEZ Théo (J2) NPC NORD PAS DE CALAIS
54 GILLES Cyprien (J1) NOR NORMANDIE
55 GODEFROY Bastien (J2) NOR NORMANDIE
56 THOMAS Léo (J2) PDL PAYS DE LA LOIRE
57 HUYET Baptiste (J1) PIC PICARDIE
58 BARON Maël (J2) RHA RHONE ALPES
59 MILLAT Hugo (J2) RHA RHONE ALPES
Les Remplaçants :
65 BESNARD Vincent (J2) BRE BRETAGNE
66 BASSELET Abel (J1) CEN CENTRE VAL DE LOIRE
67 HYON François (J1) CHA CHAMPAGNE-ARDENNE
68 NOLIN Jordan (J2) NPC NORD PAS DE CALAIS
69 PLAUCHE Romaric (J1) PRO PROVENCE