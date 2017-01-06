Lanarvily (29) - Chpts de France (Elites Dames)

Les Engagées :
1 MANI Caroline FRC FRANCHE COMTE
2 CLAUZEL Hélène ALS ALSACE
3 LABOUS Juliette FRC FRANCHE COMTE
4 GROSSETETE Maëlle RHA RHONE ALPES
5 PETIT Marlène RHA RHONE ALPES
6 STUMPF Fanny IDF ILE DE FRANCE
7 MULLER Cyriane LOR LORRAINE
8 GRIMAULT Anais BRE BRETAGNE
9 POIRIER CARREAU Gaëlle RHA RHONE ALPES
10 CHAINEL Lucie LOR CROSS TEAM BY G4 *
11 CALVEZ Maëva BRE VS QUIMPEROIS *
12 MENUT Audrey LIM LIMOUSIN
13 ALVES Gwendoline IDF ILE DE FRANCE
14 HOUDIN Coralie PDL PAYS DE LA LOIRE
15 HUBER Lisa IDF ILE DE FRANCE
16 DELHAYE Pauline NPC NORD PAS DE CALAIS
17 SICOT Marion RHA RHONE ALPES
18 JAMME Emilie NOR NORMANDIE
19 MOREL PETITGIRARD Amélie FRC FRANCHE COMTE
20 CORDON RAGOT Audrey BRE BRETAGNE
21 GLON Manuella BRE BRETAGNE
22 HELIN Nolwenn BRE BRETAGNE
23 TREGUIER Julie BRE BRETAGNE
24 POIRIER Juliette CEN CENTRE VAL DE LOIRE
25 CROQUISON Ellie IDF US METRO TRANSPORTS *
26 LEGROS Angeline IDF US METRO TRANSPORTS *
27 LOZE Ludivine LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
28 SOUYRIS Manon LAR LANGUEDOC ROUSSILLON
29 LEROUEIL Jade PDL PAYS DE LA LOIRE