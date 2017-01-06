Lanarvily (29) - Chpts de France (Elites Hommes)

Les Engagés :
1 MOUREY Francis (E) FRC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
2 VENTURINI Clément (E) RHA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
3 CHAINEL Steve LOR CROSS TEAM BY G4
4 RULLIERE Melvin NOR VC ROUEN 76
5 BOULO Matthieu BRE BRETAGNE
6 FALENTA Alois RHA RHONE ALPES
7 MARTINEZ Miguel CEN MONTRICHARD CYCLISME 41
8 GADRET John NPC USO BRUAY-LA-BUISSIERE
9 ROUSSEL Julien NOR NORMANDIE
10 DIDIER Anthonin LOR CROSS TEAM BY G4
11 KORETZKY Victor LAR BH-SR SUNTOUR-KMC
12 BOMME Clément BRE BRETAGNE
13 MOUGEL Damien ALS ALSACE
14 GICQUIAU Ivan BRE BRETAGNE
15 JEANNESSON Arnold (E) PDL FORTUNEO - VITAL CONCEPT
16 LEDANOIS Kevin (E) PIC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
17 BILLON Alexandre IDF ILE DE FRANCE
18 TROPARDY Arthur NOR NORMANDIE
19 CORBIHAN Yoann BRE HENNEBONT CYCLISME
20 PASCUAL Benjamin BOU S.C.OLYMPIQUE DE DIJON
21 FILLAUT Miguel BRE BRETAGNE
22 TRIGO Florian NPC NORD PAS DE CALAIS
23 GUILLOUX Freddie PDL UC NANTES ATLANTIQUE
24 COSNIER Valentin CEN VS CHARTRAIN
25 DASSONVILLE Flavien (E) IDF HP-BTP AUBER 93
26 PASQUET Audric AQU AQUITAINE
27 ANDREO Maximilien IDF ILE DE FRANCE
28 NORMAND Clément PDL EV ANGERS DOUTRE
29 HUBERT Teddy PDL US ST HERBLAIN
30 PATOUX Cyrille BRE BRETAGNE
31 DEREPAS David BOU PRODIALOG / DAVID DEREPAS
32 CHEDHOMME Morgan IDF ILE DE FRANCE
33 BAILLET Alexandre NPC ESEG DOUAI
34 CORNU Jérémy (E) NOR DIRECT ENERGIE
35 CALMEJANE Lilian (E) MPY DIRECT ENERGIE
36 CALVEZ Mickaël BRE BRETAGNE
37 DUAULT Adrien BRE BRETAGNE
38 ETIENNE Kylian BRE BRETAGNE
39 GIRARDIN Maxime CEN CENTRE VAL DE LOIRE
40 MASSAS Romain CEN CENTRE VAL DE LOIRE
41 ALBIZZATI Jérôme FRC FRANCHE COMTE
42 BANTQUIN Frédéric LOR LORRAINE
43 GROUSSARD Kevin PDL PAYS DE LA LOIRE
44 BOIN Vincent RHA RHONE ALPES
45 FARNIER Julien RHA RHONE ALPES
Les Remplaçants :
51 PIRIOU Jérémie BRE BRETAGNE
52 LE BESQ Nicolas PIC PICARDIE