Lanarvily (29) - Chpts de France (Elites Hommes)

Les Engagés :

1 MOUREY Francis (E) FRC FORTUNEO - VITAL CONCEPT

2 VENTURINI Clément (E) RHA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

3 CHAINEL Steve LOR CROSS TEAM BY G4

4 RULLIERE Melvin NOR VC ROUEN 76

5 BOULO Matthieu BRE BRETAGNE

6 FALENTA Alois RHA RHONE ALPES

7 MARTINEZ Miguel CEN MONTRICHARD CYCLISME 41

8 GADRET John NPC USO BRUAY-LA-BUISSIERE

9 ROUSSEL Julien NOR NORMANDIE

10 DIDIER Anthonin LOR CROSS TEAM BY G4

11 KORETZKY Victor LAR BH-SR SUNTOUR-KMC

12 BOMME Clément BRE BRETAGNE

13 MOUGEL Damien ALS ALSACE

14 GICQUIAU Ivan BRE BRETAGNE

15 JEANNESSON Arnold (E) PDL FORTUNEO - VITAL CONCEPT

16 LEDANOIS Kevin (E) PIC FORTUNEO - VITAL CONCEPT

17 BILLON Alexandre IDF ILE DE FRANCE

18 TROPARDY Arthur NOR NORMANDIE

19 CORBIHAN Yoann BRE HENNEBONT CYCLISME

20 PASCUAL Benjamin BOU S.C.OLYMPIQUE DE DIJON

21 FILLAUT Miguel BRE BRETAGNE

22 TRIGO Florian NPC NORD PAS DE CALAIS

23 GUILLOUX Freddie PDL UC NANTES ATLANTIQUE

24 COSNIER Valentin CEN VS CHARTRAIN

25 DASSONVILLE Flavien (E) IDF HP-BTP AUBER 93

26 PASQUET Audric AQU AQUITAINE

27 ANDREO Maximilien IDF ILE DE FRANCE

28 NORMAND Clément PDL EV ANGERS DOUTRE

29 HUBERT Teddy PDL US ST HERBLAIN

30 PATOUX Cyrille BRE BRETAGNE

31 DEREPAS David BOU PRODIALOG / DAVID DEREPAS

32 CHEDHOMME Morgan IDF ILE DE FRANCE

33 BAILLET Alexandre NPC ESEG DOUAI

34 CORNU Jérémy (E) NOR DIRECT ENERGIE

35 CALMEJANE Lilian (E) MPY DIRECT ENERGIE

36 CALVEZ Mickaël BRE BRETAGNE

37 DUAULT Adrien BRE BRETAGNE

38 ETIENNE Kylian BRE BRETAGNE

39 GIRARDIN Maxime CEN CENTRE VAL DE LOIRE

40 MASSAS Romain CEN CENTRE VAL DE LOIRE

41 ALBIZZATI Jérôme FRC FRANCHE COMTE

42 BANTQUIN Frédéric LOR LORRAINE

43 GROUSSARD Kevin PDL PAYS DE LA LOIRE

44 BOIN Vincent RHA RHONE ALPES

45 FARNIER Julien RHA RHONE ALPES

Les Remplaçants :

51 PIRIOU Jérémie BRE BRETAGNE

52 LE BESQ Nicolas PIC PICARDIE