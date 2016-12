Calais : Eddy Lefevre à l'asaut de la Citadelle.

Cette année, retour à la routine avec une 9ème édition ouverte à bonne vingtaine de concurrents élites et non élites, bien heureux d’évoluer entre copains. D’entrée , sur le circuit technique humide dessiné dans l’enceinte de la Citadelle de Calais, sous la direction de Romain Devos (Dunkerque) ils furent à prendre les choses en mains. Il y avait là outre le dunkerquois, Eddy Lefevre (Fourmies), Ludovic Lefrancq (Lievin), Alexis Caresmel (Raismes)Nicolas Le Besq (La Centuloise) dans son superbe maillot de Champion de Picardie, Kris Lapère (Annequin Cycling Team) et le bouillant Clément Tabart (La Centuloise). Derrière, les Samuel Leroux (Nogent), ou encore Franck Lerat (Dunkerque) ayant loupé le bon wagon.

Devant bien décidés les Romain Devos (Dunkerque) Kris Lapère (Annequin Cycling Team) Eddy Lefevre (Fourmies), engagèrent l’habituel bras de fer.

La cassure entre hommes forts jouant la gagne et le podium arriva très vite. Quelques prises de risques, quelques culbutes bien dosées mais pas pour un certain Romain Devos (Dunkerque) contraint à l’abandon sur chute. (Poignet cassé) Et l’affaire était faite pour Eddy Lefevre (Fourmies), qui se joua des obstacles. Le fourmisien remportant son second succès de la saison après Agny.

Les Kris Lapère (Annequin Cycling Team) et Nicolas Le Besq (La Centuloise) complétèrent le podium, Samuel Leroux (Nogent) premier « non élite » suivi de Jérome Boussekey (Lievin) et Jean Pierre Chalas (Annequin) . Une bien belle épreuve en attendant l’hommage à Gaétan Benoit qui se déroulera ce dimanche en terres haillicourtoises ( départ 15h)et organisé par le CC Manqueville Lillers.

Classement :

1 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE en 53.37

2 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM à 15s

3 LE BESQ Nicolas AC CENTULOISE à 52s

4 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 54s

5 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS à 57s

6 CARESMEL Alexis (ESEG DOUAI à 1.16

7 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE à 2.58

8 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS à 3.14

9 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM

10 TRUNET Clément BOURTHES à 5.44

11 PAUCHET Kevin UV FOURMISIENNE

12 CAZE Alban CV LIEVINOIS

13 DARCOURT Tony ES ARQUES

14 LEBRUN Xavier OGS

15 MURRAY Keith (SCOTT RACING

16 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS

17 DELABY Quentin ES ARQUES

18 LELONG Nicolas (CC SALOUEL

19 LIAL Denis ES ARQUES

20 GRAVELAIS Mickael VC PACEEN

21 DEHONGHER Mathieu ARMENTIERES