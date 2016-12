Haillicourt : Vandevelde attendit son heure

Sur l’épreuve d’Hallicourt, organisée par le CC Manqueville Lillers tout se déclencha très vite une fois que le flamand Jan Vancompernolle (C E Houtlaux) et Denis Flahaut (Flanders) mirent la pression.

Mais voilà, sur le parcours hallicourtois, les choses évoluèrent encore lorsque les fourmisiens Florian Trigo et Eddy Lefebvre (UV Fourmies) se mirent à allonger la meute d’une trentaine de concurrents. Les protégés d’André Prissette se faisant reprendre par les flamands de service : Ruben Vandevelde (Nez Team) et Kris Lapère (Annequin CT. Derrière les piégés du jour se réunirent autour Jan Vancompernolle (C E Houtlaux), Ludovic Lefrancq (Lievin) Franck Lerat (Dunkerque), Jean Pierre Chalas (Annequin) ou encore Jérome Boussekey (Lievin).

Lefevre, et Trigo écartés par les épineux

Alors que devant le quatuor c’était installé aux commandes, Eddy Lefebvre (UV Fourmies) fut le premier à être écarté sur crevaison. De son côté Ruben Vandevelde (Nez Team) se mit à prendre la course à son compte, aidé par un nouveau coup du sort Très en vue jusque-là Florian Trigo (UV Fourmies) perça à son tour laissant filer la mort dans l’âme les flandriens qui ne se firent pas prier. Après deux à trois accélérations Ruben Vandevelde (Nez Team), déjà vainqueur de l’épreuve de Marles en décembre dernier s’envola vers la victoire. Succédant au palmarès à Nicolas Pruvot. Les Kris Lapère (Annequin CT) et Florian Trigo (UV Fourmies) complétant le podium. Chez les « non élites » le mot de la fin est revenu à JP Chalas (Annequin) qui s’imposa aux dépends de Jérome Bousekey (Lievin) et Samuel Leroux (Nogent).

Classement :

1 VANDEVELDE Ruben MEZ Team Belgium Snellegem en 48'50''

2 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM à 5s

3 TRIGO Florian UV FOURMISIENNE à 50s

4 VANCOMPERNOLLE Jan CE HOUTLAUX à 1.10

5 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS à 1.25

6 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 1.45

7 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM à 1.59

8 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS à 2.05

9 VERHOOGHE Kris UCI TEAM à 2.12

10 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE à 2.23

11 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE à 3.28

12 BENOIT Anthony RLC PUNEENNE à 3.28

13 BLANPAIN Kévin UV FOURMISIENNE à 4.19

14 KEIT Murray SCOTT RACING à 4.52

15 FLAHAUT Denis UV FOURMISIENNE à 5.21

16 CHASTAGNER Francois ANNEQUIN CYCLING TEAM à 5.33

17 GOBAILLE François VTT XC TEAM à 5.49

18 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 1 tour

19 BENOIT Kevin CC BERGUES

20 KRAWCZYK Benjamin AS HELLEMMES

21 GATOUX Sullivan AC CENTULOISE

22 LIAL Denis ES ARQUES

23 TERRIER Arnaud VC NOEUXOIS

24 LEPRINCE Jérémy CC SALOMEZ

25 DECHILLY Emilien CS ABBEVILLOIS

26 GATOUX Philippe AC CENTULOISE

Crédit Photo : Maïté Corriette