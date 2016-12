Lievin : John Gadret déroule aisément

John Gadret (USO Bruay-la-Buissière) a remporté ce mercredi le Challenge Guy Dhéruelle à Liévin (Pas-de-Calais), organisé par le CV Liévinois. Il a devancé Sébastien Minard (AG2R La Mondiale) et Steven De Decker (Vind Cycling Project). Sur le site mythique du Val de Souchez à Liévin, la logique été respectée. Un lieu historique pour le cyclo cross rebaptisé espace « Guy Dhéruelle ».

A 36 ans, John Gadret l’ex Champion de France de la discipline en 2004 et 2006 récent lauréat de l’épreuve de Coulounieix (Sud Gironde), ne mit pas longtemps à mettre la pression. Malgré la mobilisation du récent Champion Nord Pas de Calais Alexandre Baillet (ESEG Douai), d’Eddy Lefevre (UV Fourmies), du flamand Kris Lapère (Annequin Team Cycling), de Quentin Jauregui, Sébastien Minard (AG2R) le belge Steven De Decker (Vind CP). Et peu plus loin Alexandre Wypellier (Pédale Madeleinoise) Franck Lerat (Dunkerque), Jérome Boussekey (CV Lievin), Kevin Avoine (ESEG Douai).

Une entame délaissée par les infortunés Kris Lapère (Annequin Team Cycling) et Alexis Caresmel (ESEG Douai) tous deux victimes d’incidents mécaniques dès les premières longueurs.

Gadret, Minard, Jauregui et De Decker prennent le large.

Après ce début en fanfare, ils furent quatre à se mobiliser aux commandes. Il y avait là les AG2R Quentin Jauregui, Sébastien Minard, John Gadret (USOBL) à l’affut et le surprenant Steven De Decker (Vind CP). En contre les Alexandre Baillet et Maxime Huygens (ESEG Douai) Eddy Lefevre (UVF), Clément Auvin (Bazancourt) trouvèrent les ressources nécessaires afin de rester à bonnes distances.

Devant, les attaques furent répétées les Quentin Jauregui, Sébastien Minard, John Gadret tentèrent l’un après l’autre de se débarrasser du lauréat du GP d’Annezin le belge Steven De Decker (Vind CP), mais ce dernier ne lâcha rien. Puis à quatre tours du final tout bascula. Quentin Jauregui fut stoppé dans sa progression par une crevaison ! Le moment fut choisi par John Gadret qui entama son solo final. Derrière, Minard eut à son tour l’occasion de se débarrasser de l’intrus du jour.

Classement :

1 GADRET John USO BRUAY-LA-BUISSIERE 48'34

2 MINARD Sébastien CC NOGENT / OISE 1'29

3 DE DECKER Steven VIND CYCLING PROJECT BE 1'37

4 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI 2'15 »

5 JAUREGUI Quentin UV FOURMISIENNE 2'19 »

6 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI 2'30 »

7 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE 2'41 »

8 AUVIN Clement C BAZENCOURT 3'41 »

9 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM 3'55 »

10 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 3'55 »

11 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 4'15 »

12 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 4'32 »

13 BATAILLE Anthony CC NOGENT / OISE 4'58 »

14 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS 5'

15 LEROUX Samuel NOGENT SUR OISE 5'24 »

16 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS 5'37 »

17 WYPELIER Alexandre PEDALE MADELEINOISE 5'55 »

18 BLANPAIN Kévin UV FOURMISIENNE 6'04 »

19 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM 6'21 »

20 BENOIT Jérémy RLC PUNEENNE À 1 tour

21 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

22 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE

23 TRUNET Clément AC BOURTHES

24 BIGO Mathias ESEG DOUAI

25 DURANT Didier ESC BULLY

26 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

27 DELECOURT Jérôme VC ST OMER

28 NOIREAUX Constant CC CAMBRAI

29 FLAHAUT Denis UV FOURMISIENNE

30 CUVIER STEPHANE CYCLO SPORT CIOTADEN

31 DELABY Quentin ES ARQUES

32 CHASTAGNIER Francois ANNEQUIN CYCLING TEAM

33 LIAL Denis ES ARQUES

34 DUEZ Guillaume TEAM VTT EKOI

35 TERRIER Arnaud VC NOEUXOIS

36 LELONG Nicolas CC SALOUEL À 2 tours

37 GATOUX Philippe AC CENTULOISE À 4 tours

38 DEMARET Patrick LONGUENESSE