Alexys Brunel inaugure son nouveau maillot à Olhain

Le coureur, champion d’Europe de contre-la-montre et champion régional juniors 2015 de cyclo-cross, a participé mercredi 28 décembre 2016, à sa première épreuve dans les sous-bois au parc d’Olhain, à Maisnil-les-Ruitz (Pas-de-Calais). C’était aussi sa première dans la catégorie élite et sous ses nouvelles couleurs du CC Étupes, où il évoluera pour la saison 2017.

Ce mercredi 28 décembre 2016, au parc d’Olhain (Pas-de-Calais), l’objectif d’Alexys Brunel était simple : prendre du plaisir. Le cyclo-cross n’étant pas sa discipline préférée, il ne cherchait pas le podium mais de bonnes sensations au coup de pédale. Placé dans les vingt premiers durant la course, le jeune espoir fut victime d’une casse à un tour de l’arrivée. Il fut donc obligé de changer de vélo, ce qui lui coûtera quelques places. Mais peu importe, le nouveau franc comtois se dit satisfait de sa course : « Je ne suis pas expert de la discipline et je ne cherche pas à l’être. Aujourd’hui, l’objectif était de prendre du plaisir avant de reprendre les choses sérieuses en vue de la saison route 2017. »

Un stage avec son club avant Olhain

Il y a plusieurs semaines, Alexys s’est rendu en Franche-Comté où désormais il habitera, pour un stage de cohésion avec sa nouvelle équipe : « C’était vraiment un stage au top. J’ai pu découvrir un nouvel univers et une nouvelle équipe. Les autres coureurs sont top, tout comme les encadrants. Il règne au CC Étupes une ambiance familiale et très conviviale. Je m’y plais déjà beaucoup. J’ai hâte que la saison 2017 commence, j’ai plein de choses à découvrir et à apprendre. »

D’autres stages prévus en janvier

Le 3 janvier, Alexys partira pour un stage de cohésion avec l’équipe de France espoirs à la montagne. Il s’envolera ensuite pour Calpe (Espagne) où un stage avec l’équipe FDJ.fr l’attend. Et comme on dit, jamais deux sans trois, il terminera le mois de janvier par un stage avec son club, de nouveau à Calpe. Soyons sûr que le jeune nordiste d’origine sera motivé plus que jamais pour commencer cette nouvelle aventure qui l’attend.