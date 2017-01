Merci à eux, bonne année et bonne santé pour 2017

De nos jours, nous voyons parmi les clubs et les associations de moins en moins de bénévoles qui sont prêts à donner de leur temps et à aider, que ce soit sur les courses sur route, les cyclo-cross... Que ferions-nous si les bénévoles n'étaient plus là pour tracer les parcours, être là sur les courses pour la sécurité et promouvoir le cyclisme ?

De de nos jours, trop de personnes savent critiquer le travail des bénévoles alors que sans eux, il n'y aurait plus rien. Pour les personnes qui les critiquent toujours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en direct, venez à leur place faire ce qu'ils font et après vous aurez le droit de dire le fond de votre pensée. Une chose à retenir pour la nouvelle année : sans bénévoles, il n’y aurait plus de courses, plus de promotion pour le vélo... Félicitations et merci à tous les bénévoles présents depuis des années dans le monde du cyclisme.