Olhain : l’école de vélo est au rendez-vous

Eloi Collier trop fort

Dans la catégorie des pupilles, on retrouvait en début de course Eloi Collier (CL Barlin) aux avant-postes, suivi par Lilian Marchelek (CC Cambrésien), puis Corenthin Modrzewski (CC Manqueville Lillers). Sur un parcours avec différents obstacles, le Barlinois gardait sa place de favori pendant les trois tours et gagnait la dernière course de 2016 devant Lilian Marchelek et Corenthin Modrzejewski. La première fille était Éléonore Meneghetti (CC Cambrésien), neuvième.

Lucas Bonnay seul à l'arrivée

Chez les benjamins, dès le départ, on retrouvait Antoine L'Hôte (VC Roubaix-Lille Métropole), accompagné d'Hippolyte Loete (Longuenesse Bmx) et de Lucas Bonnay (VC Roubaix-Lille Métropole). Ce trio ne se lâchait jamais jusqu'à deux tours avant l’arrivée où Antoine L'Hôte eut un problème mécanique, ce qui favorisa les deux coureurs Hippolyte Loete et Lucas Bonnay. Dans le dernier tour, Lucas Bonnay prenait alors les devants et remportait la course devant Hippolyte Loete et Antoine L’Hôte. Lucas Bonnay (VC Roubaix-Lille Métropole) remportait donc le cyclo-cross d’Olhain.

Paul Anchain en super- forme.

Enfin, dans la catégorie des minimes, on retrouvait toujours dès le premier tour Paul Anchain (ES Arques) aux avant-postes. Nous sommes maintenant habitués à le voir prendre les devants et à prendre plus de 20 secondes sur ses adversaires. Tandis que derrière lui, Matthis Delille (AS Thourotte Cycliste), Simon Lejosne (Conne Frontières) et Bastien Tabart (AC Centuloise) étaient ensemble. Ils se disputaient les deux places qui restaient sur le podium. Paul Anchain s’imposait pour sa énième victoire. Matthis Delille et Simon Lejosne complétaient le podium.