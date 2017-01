Cyclo-cross d’Olhain : Louka Pagnier et Léo Ananie s’imposent

Mercredi 28 décembre, les cadets et les juniors s’étaient donné rendez-vous à 14 h au parc départemental d’Olhain, à Maisnil-les-Ruitz (Pas-de-Calais). Louka Pagnier (Argenteuil Val de Seine) et Léo Ananie (ES Arques) ont été les plus forts.

CADETS

Louka Pagnier et personne d'autre. Le verdict arriva dès les premiers tours. Louka Pagnier (Argenteuil Val de Seine) prit les devants. Thimothée Laleu (CC Villeneuve Saint-Germain) et Baptiste Foucher (Le Guidon Chalettois) suivit en deuxième position. En cinquième position seulement, un Nordiste, en la personne de Gautier Dewintre (VC Saint-Omer). Chez les filles, Éloïse Richir (CC Armentiérois) fut en tête, devant Noémie Noël (Argenteuil Val de Seine) et Lucie Delecourt (VC Saint-Omer). Louka Pagnier remporta finalement l’épreuve devant Timothée Laleu et Baptiste Foucher.

JUNIORS

Une victoire de plus pour Léo Ananie. Dès le premier tour, Léo Ananie (ES Arques) et Tom Rossion (AC Bazancourt-Reims) furent aux avant-postes avec plus de 15 secondes d’avance sur Marius Caux (CV Liévinois) et Florian Delobel (ES Arques). Tandis que chez les filles, Marion Norbert Riberolle (UC Bassin Houiller) prit les devants sur Alison Avoine (CC Cambrésien) et Céline Wittek Dassonville (CV Liévinois) jusqu’au moment où Alison eut un problème mécanique, ce qui lui fit perdre une place. Léo Ananie remporta finalement le cyclo-cross devant Tom Rossion et Marius Caux.