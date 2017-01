Cyclo-cross d’Olhain : pas de répit pour Quentin Jaurégui

Une quarantaine de coureurs étaient présents. La victoire se joua entre Quentin Jauregui (UV Fourmisienne) et Nicolas Pruvot (ESEG Douai). Derrière ce binôme, se trouvait Kris Lapère (Annequin Cycling team) et Nicolas Le Besq (AC Centuloise). Nicolas Pruvot arriva ensuite à prendre quelques secondes sur Quentin Jauregui, mais le professionnel d’AG2R-La-Mondiale rattraper son retard sur le coureur douaisien deux tours avant la fin. Alexys Brunel (CC Étupes Le Doubs Pays de Montbéliard), champion d’Europe de contre-la-montre avec ses nouvelles tenues, a découvert les joies du cyclo-cross avec des chutes et un problème mécanique. Quentin Jauregui remporta finalement l’épreuve et en même temps le challenge régional devant Nicolas Pruvot et Kris Lapère.