Réunion du calendrier Cyclo-cross. Saison 2017-2018.

Une date qui comme les années antérieures est jugée par beaucoup, trop hâtive par rapport au calendrier route dont les dernières courses auront lieu le 24 septembre. De nombreuses personnes avaient d’ailleurs plébiscité un recul de ce calendrier au cours du sondage organisé par l’écho du vélo fin 2016, avec un résultat sans équivoque de 70%. Après avoir salué les personnes présentes et excusé Philippe Limousin, le président remercia le CL Barlin et Bernard Duranel pour l’accueil, puis il entra dans le vif du sujet en abordant de nombreux points. Tous d’abord que cette commission s’est réunie en début du mois de Juin. Pour cette saison 2017-2018, la première des Hauts de France, 24 coureurs ont été classé en élite. Après 3 victoires en catégorie non-élite, le passage sera obligatoire à l’échelon supérieur (en 2016 il fallait 4 victoires) Le challenge des Hauts de France est reconduit, il est toujours réservé aux seuls coureurs du comité. 29 épreuves sont inscrites au calendrier, qui regroupe ne l’oublions pas 5 départements, la Somme, l’Oise, l’Aisne, le Nord et le Pas de Calais. Le championnat régional aura lieu à Denain le 10 Décembre 2017. Pour le reste du calendrier un certain nombre d’organisateurs n’ayant pas encore remis leurs dates, celui-ci sera connu et diffusé dans les plus brefs délais.

Calendrier officiel des manches de coupes de France et des championnats de France de la spécialité.

Championnats de France le Samedi 13 et Dimanche 14 Janvier 2018 à Quelneuc (Morbihan)

Les compétiteurs participant aux championnats de France se seront préalablement qualifiés lors de 4 manches de coupes de France de cyclo-cross ;

1°manche : Dimanche 15 Octobre 2017 à Besançon ( Doubs - Franche Comté)

2°manche : Dimanche 12 Novembre 2017 à la Mézière (Ille et Vilaine - Bretagne)

3° manche : Dimanche 3 Décembre 2017 à Jablines ( Seine et Marne - Ile de France)

4° manche : Dimanche 30 Décembre 2017 à Flamanville ( Manche - Normandie) pour les femmes et les espoirs/élite hommes.

Les autres dates de la saison de cyclo-cross 2017-2018 à retenir :

26 Novembre 2017 : Championnats de France Masters à Quintigny ( Jura - Franche Comté)

10 Décembre 2017 : Championnats régionaux de cyclo-cross.

21 Janvier 2018 : 8éme Coupe du Monde à Nommay ( Doubs – Franche Comté)

Crédit Photo : Bernard Juteau