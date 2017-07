Cyclo-cross : Dossards préférenciels saison 2017-2018.

1 LAPERE Kris

2 LEFEVRE Eddy

3 PRUVOT Nicolas

4 BAILLET Alexandre

5 TRIGO Florian

6 LE BESQ Nicolas

7 DEVOS Romain

8 TABART Clément

9 LEFRANCQ Ludovic

10 KUENTZ Anthony

11 CARESMEL Alexis

12 LEROUX Pascal

13 LERAT Franck

14 FERON Rudy

15 AVOINE Kevin

16 HERISSET Christophe

17 BOUSSEKEY Jérome

18 PAGNIER David

19 HUYGENS Maxime

20 BATAILLE Anthony

21 MONTANARO Clément

22 MINARD Sébastien

23 HAVOT Sébastien

24 ELOY Maxime

+ les coureurs Professionnels Elite 1, les Comités extérieurs et coureurs Frontaliers régulièrement engagés.

Pour les organisateurs (Epreuve du calendrier Régional Hauts de France)

Dossards de 1 à 30 ou 1 à 50

- Elites Régulièrement engagés

- Coureurs Professionnels Elite 1

- Coureurs Comités extérieurs (sauf Picardie)

- Coureurs Frontaliers

A noter que les coureurs Elites 1 ou Professionnels seront appelés et partiront en première ligne.

Une première ligne est formée de 8 couloirs de 75 cm de largeur (voir zone de départ et zone d’appel)

Dossard 51 et plus

Les Non Elites et les Elites s’engageant sur place.

RAPPEL : Le coureur qui s’engage au départ perd l’avantage de son dossard préférentiel et doit être inscrit à la suite après les coureurs Non Elites, tout comme les coureurs Professionnels Elites 1 , Les Coureurs Frontaliers et les Comités extérieurs.

Pas d’Amende pour engagement au Départ mais PENALITE PHYSIQUE DEPART EN DERNIERE LIGNE.

POSTE DE DEPANNAGE

Tant faire se peut de privilégier les doubles postes et de bien délimiter le poste de dépannage ainsi que le circuit de course .

