Haillicourt (62) - Cyclo-Cross de la Fosse 6 (Élites)

Classement :
1 VANDEVELDE Ruben MEZ Team Belgium Snellegem en 48'50''
2 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM à 5s
3 TRIGO Florian UV FOURMISIENNE à 50s
4 VANCOMPERNOLLE Jan CE HOUTLAUX à 1.10
5 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS à 1.25
6 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 1.45
7 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM à 1.59
8 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS à 2.05
9 VERHOOGHE Kris UCI TEAM à 2.12
10 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE à 2.23
11 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE à 3.28
12 BENOIT Anthony RLC PUNEENNE à 3.28
13 BLANPAIN Kévin UV FOURMISIENNE à 4.19
14 KEIT Murray SCOTT RACING à 4.52
15 FLAHAUT Denis UV FOURMISIENNE à 5.21
16 CHASTAGNER Francois ANNEQUIN CYCLING TEAM à 5.33
17 GOBAILLE François VTT XC TEAM à 5.49
18 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME à 1 tour
19 BENOIT Kevin CC BERGUES
20 KRAWCZYK Benjamin AS HELLEMMES
21 GATOUX Sullivan AC CENTULOISE
22 LIAL Denis ES ARQUES
23 TERRIER Arnaud VC NOEUXOIS
24 LEPRINCE Jérémy CC SALOMEZ
25 DECHILLY Emilien CS ABBEVILLOIS
26 GATOUX Philippe AC CENTULOISE
Crédit Photo : Maïté Corriette