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La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Ecole De Vélo)

Hugo Brotin (VC Saint Lo Pont Hebert), Mathéo Halley (VC Saint Lo Pont Hebert), et Calvin Laize (VC Saint Hilaire) ont remporté ce Samedi 17 Décembre 2016 dans leur catégorie respective le Cyclo Cross Prix de la Ville à La Lacelle (61) (École de Vélo).

Cyclo-Cross
La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Ecole De Vélo)

Classement Poussins :

1 BROTIN Hugo VC SAINT LO PONT HEBERT 5mn50
2 AVENEL Kylian US PETRUVIENNE

Classement Benjamins :

1 HALLEY Mathéo VC SAINT LO PONT HEBERT 15mn
2 MARTIN Tom ES CAEN 
3 LANCELIN Lucas VC FERTE MACE
4 BRAMOULLE Pauline AS TOURLAVILLE CYCLISME 
5 CHOPIN Evan UC ALENCON DAMIGNY 

Classement Minimes :

1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE 18mn30
2 PAINS Xavier VC FALAISIEN 18mn45
3 MARAIS Martin CC VITRÉEN
4 MESLIN Théo EC SAINT VIGORIENNE 
5 BEZIN Andréa VC SAINT LO PONT HEBERT 
6 BROTIN Erwan VC SAINT LO PONT HEBERT 
7 LEBOURG Lucas VC ROUEN 
8 BUNEL Marion VC BERNAY 
9 LECOMMANDEUR Quentin VC FERTE MACE 
10 LEBRETON Charly UC ALENCON DAMIGNY 
11 CHARPENTIER Alan UC DU MORTAINAIS 