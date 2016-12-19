La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Ecole De Vélo)

Classement Poussins :
1 BROTIN Hugo VC SAINT LO PONT HEBERT 5mn50
2 AVENEL Kylian US PETRUVIENNE
Classement Benjamins :
1 HALLEY Mathéo VC SAINT LO PONT HEBERT 15mn
2 MARTIN Tom ES CAEN
3 LANCELIN Lucas VC FERTE MACE
4 BRAMOULLE Pauline AS TOURLAVILLE CYCLISME
5 CHOPIN Evan UC ALENCON DAMIGNY
Classement Minimes :
1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE 18mn30
2 PAINS Xavier VC FALAISIEN 18mn45
3 MARAIS Martin CC VITRÉEN
4 MESLIN Théo EC SAINT VIGORIENNE
5 BEZIN Andréa VC SAINT LO PONT HEBERT
6 BROTIN Erwan VC SAINT LO PONT HEBERT
7 LEBOURG Lucas VC ROUEN
8 BUNEL Marion VC BERNAY
9 LECOMMANDEUR Quentin VC FERTE MACE
10 LEBRETON Charly UC ALENCON DAMIGNY
11 CHARPENTIER Alan UC DU MORTAINAIS