Résultats

Engagés

Reportages

Vie des clubs

Calendrier

Brèves

La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Cadets)

Yohann Simon (Moyon Cyclosport) a remporté ce remporté ce Samedi 17 Décembre 2016, le Cyclo Cross Prix de la Ville à La Lacelle (61) (Cadets). Kyllian Leveel (ES Caen) et Paul Coignard (UC Alencon Damigny) ont complété le podium.

Cyclo-Cross
La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement Cadets :

1 SIMON Yohann MOYON CYCLOSPORT 25mm35
2 LEVEEL Kyllian ES CAEN 
3 COIGNARD Paul UC ALENCON DAMIGNY 
4 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME 
5 JUIN Arnaud VS TRUN 
6 QUENTIN Victor VC FERTE MACE 
7 BERNIER Elwan VC FALAISIEN 
8 ECOLASSE Théo EC SAINT VIGORIENNE 
9 MOREAU Théo SUD DE L'EURE CYCLISME 
10 LECHASLES Maud VC SAINT LO PONT HEBERT 1ère CADETTE
11 BUNEL Laura VC BERNAY 
12 BEZIN Anaëlle VC SAINT LO PONT HEBERT  

Classement Dames :

1 DELPRAT Eloise UC BRICQUEBEC DAME 41mm30
2 MARTIN Alexandra ES CAEN DAME
3 CAILLEBOTTE Isabelle VC FALAISIEN DAME