La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement Cadets :
1 SIMON Yohann MOYON CYCLOSPORT 25mm35
2 LEVEEL Kyllian ES CAEN
3 COIGNARD Paul UC ALENCON DAMIGNY
4 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME
5 JUIN Arnaud VS TRUN
6 QUENTIN Victor VC FERTE MACE
7 BERNIER Elwan VC FALAISIEN
8 ECOLASSE Théo EC SAINT VIGORIENNE
9 MOREAU Théo SUD DE L'EURE CYCLISME
10 LECHASLES Maud VC SAINT LO PONT HEBERT 1ère CADETTE
11 BUNEL Laura VC BERNAY
12 BEZIN Anaëlle VC SAINT LO PONT HEBERT
Classement Dames :
1 DELPRAT Eloise UC BRICQUEBEC DAME 41mm30
2 MARTIN Alexandra ES CAEN DAME
3 CAILLEBOTTE Isabelle VC FALAISIEN DAME