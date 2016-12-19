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La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Elites)

Arthur Tropardy (USSA Pavilly Barentin) a remporté ce remporté ce Samedi 17 Décembre 2016, le Cyclo Cross Prix de la Ville à La Lacelle (61) (Élites). Romain Chan-Tsin (AC Bayeux) et Thomas Petroz (VC Falaisien) ont complété le podium. 

Cyclo-Cross
La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Elites)

Classements :

1 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN en 49'50''
2 CHAN-TSIN Romain AC BAYEUX 
3 PETROZ Thomas VC FALAISIEN 
4 CANALES Wilfried VC ROUEN 76 
5 POTTIER Damien VC FERTE MACE
6 MARTIN Arnaud UC IFS-HEROUVILLE 
7 BRAMOULLE Gérard VC CANTON DES PIEUX 
8 MARCHAND Teddy ES LIVAROT 
9 ORIN Jean Louis UC TILLY VAL DE SEULLES
10 DOUVILLE Nicolas VC CANTON DES PIEUX 
11 BARBIER Antoine UC DU MORTAINAIS
12 LECHANDELIER Jean Paul US PETRUVIENNE 
13 CHEVAL Frédéric AC BAYEUX 
14 BRIARD Pierrick MOYON CYCLOSPORT 
15 GODIVEAU Adrien ES LIVAROT 
16 BUNEL Nicolas VC BERNAY 
17 POUPIN MAXIME CYCLEBOX
18 TESSIER Jordan FLERS CYCLISME 61
19 PORTMANN Jean Jacques SUD DE L'EURE CYCLISME
20 CHATELIN Pascal VC VIMOUTIERS 
21 COURTEILLE Patrick VC FERTE MACE 
22 BAILLY Christophe VS TRUN 
23 HESLOUIS Sylvain CC GACEEN 
24 JUIN Franck VS TRUN 
25 QUINDRY Amaury UC ALENCON DAMIGNY 

Classement Juniors :

1 POTIN Jérémie UC BRICQUEBEC 38mm