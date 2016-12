La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Elites)

Arthur Tropardy (USSA Pavilly Barentin) a remporté ce remporté ce Samedi 17 Décembre 2016, le Cyclo Cross Prix de la Ville à La Lacelle (61) (Élites). Romain Chan-Tsin (AC Bayeux) et Thomas Petroz (VC Falaisien) ont complété le podium.

Classements :



1 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN en 49'50''

2 CHAN-TSIN Romain AC BAYEUX

3 PETROZ Thomas VC FALAISIEN

4 CANALES Wilfried VC ROUEN 76

5 POTTIER Damien VC FERTE MACE

6 MARTIN Arnaud UC IFS-HEROUVILLE

7 BRAMOULLE Gérard VC CANTON DES PIEUX

8 MARCHAND Teddy ES LIVAROT

9 ORIN Jean Louis UC TILLY VAL DE SEULLES

10 DOUVILLE Nicolas VC CANTON DES PIEUX

11 BARBIER Antoine UC DU MORTAINAIS

12 LECHANDELIER Jean Paul US PETRUVIENNE

13 CHEVAL Frédéric AC BAYEUX

14 BRIARD Pierrick MOYON CYCLOSPORT

15 GODIVEAU Adrien ES LIVAROT

16 BUNEL Nicolas VC BERNAY

17 POUPIN MAXIME CYCLEBOX

18 TESSIER Jordan FLERS CYCLISME 61

19 PORTMANN Jean Jacques SUD DE L'EURE CYCLISME

20 CHATELIN Pascal VC VIMOUTIERS

21 COURTEILLE Patrick VC FERTE MACE

22 BAILLY Christophe VS TRUN

23 HESLOUIS Sylvain CC GACEEN

24 JUIN Franck VS TRUN

25 QUINDRY Amaury UC ALENCON DAMIGNY

Classement Juniors :

1 POTIN Jérémie UC BRICQUEBEC 38mm