La Lacelle (61) - Prix de la Ville (Elites)

Classements :
1 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN en 49'50''
2 CHAN-TSIN Romain AC BAYEUX
3 PETROZ Thomas VC FALAISIEN
4 CANALES Wilfried VC ROUEN 76
5 POTTIER Damien VC FERTE MACE
6 MARTIN Arnaud UC IFS-HEROUVILLE
7 BRAMOULLE Gérard VC CANTON DES PIEUX
8 MARCHAND Teddy ES LIVAROT
9 ORIN Jean Louis UC TILLY VAL DE SEULLES
10 DOUVILLE Nicolas VC CANTON DES PIEUX
11 BARBIER Antoine UC DU MORTAINAIS
12 LECHANDELIER Jean Paul US PETRUVIENNE
13 CHEVAL Frédéric AC BAYEUX
14 BRIARD Pierrick MOYON CYCLOSPORT
15 GODIVEAU Adrien ES LIVAROT
16 BUNEL Nicolas VC BERNAY
17 POUPIN MAXIME CYCLEBOX
18 TESSIER Jordan FLERS CYCLISME 61
19 PORTMANN Jean Jacques SUD DE L'EURE CYCLISME
20 CHATELIN Pascal VC VIMOUTIERS
21 COURTEILLE Patrick VC FERTE MACE
22 BAILLY Christophe VS TRUN
23 HESLOUIS Sylvain CC GACEEN
24 JUIN Franck VS TRUN
25 QUINDRY Amaury UC ALENCON DAMIGNY
Classement Juniors :
1 POTIN Jérémie UC BRICQUEBEC 38mm