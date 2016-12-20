Ménilles (27) - Championnat de l'Eure (Benjamins/Minimes)

Classement Benjamins :
1 SIMON JULES CSM CLAMART
2 ROUSSEAU BENJAMIN CSM CLAMART
3 SCHMITT LÉO VS CHARTRAIN
4 LEBRETON SAMUEL USSA PAVILLY
5 VALLERAN CHARLY ESM GONFREVILLE L'ORCHER
6 HECTOR RAPHAËL VC EVREUX
7 NOEL MATHÉO DREUX CYCLO CLUB
8 BERNIER ACHILLE VC SAINT SAENS
9 SCHROTZENBERGER VALENTINE VC VAL DE REUIL
10 LECUYER ALEXIS E.GISORSIENNE
11 ROUSSEL MATHIEU VC BERNAY
12 DO PIO REBELO LOUCAS VC CATENAY
13 FAUVEL RONAN VC BERNAY
14 DEGOUTTE ENZO VC PACEEN
15 CAUCHOIS AXEL VC PACEEN
16 MARSAC LUCIE VC PACEEN
17 POTDEVIN SACHA VC VAL DE REUI
18 LAFFONT AXEL VC VAL DE REUIL
19 LEBRUN ENZO VC PACEEN
20 BEN GRIRA DIADEDINE VC PACEEN
21 FIQUET AYMERIC CO COURONNE
Classement Minimes :
1 THEODAT ALEXIS ESM GONFREVILLE L'ORCHER
2 BEAUMESNIL ANTHONY VC BERNAY
3 FRANCOMME JOCELYN VC VAL DE REUIL
4 NICODEME KYLIAN VC CATENAY
5 MARNONI SOLENE CREUSE OXYGENE
6 LE BARBIER LOUISON UC MONTGESNOISE
7 THEODAT ALEXIS ESM GONFREVILLE L'ORCHE
8 CLEMENTE HUGO DREUX CYCLO CLUB
9 ASSE VALENTIN DREUX CYCLO CLUB
10 CHOLET LOUKA VC PACEEN
11 BELLANGER REMI PATRIOTE DE BONNETABLE
12 LEBOURG LUCAS VC ROUEN 76
13 LE GRAND MATHIS ESM GONFREVILLE L'ORCHER
14 TESSIER PIERRE VC EVREUX
15 BUNEL MARION VC BERNAY
16 LE MAYOT GAÉTAN VC BERNAY
17 ROUYER LUKAS DREUX CYCLO CLUB
18 MARSAC JOSUÉ VC PACEEN
19 LEVAVASSEUR HUGO ESM GONFREVILLE L'ORCHER
20 VIBERT LOUIS VC PACEEN
21 PERIN ANTHONY VC PACEEN
22 MANTION ALEXIS VC PACEEN
23 LAUVERMIER LONANNE DREUX CYCLO CLUB
24 PLET AYMERIC ESM GONFREVILLE L'ORCHER