Résultats

Engagés

Reportages

Vie des clubs

Calendrier

Brèves

Ménilles (27) - Championnat de l'Eure (Benjamins/Minimes)

Jules Simon (CSM Clamart) et Alexis Theodat (ESM Gonfreville l'Orcher) ont remporté ce Dimanche 11 Décembre 2016 dans leur catégorie respective le cyclo cross des enfants du Père Noel à Meaux (77) (Benjamins/Minimes).

Cyclo-Cross
Ménilles (27) - Championnat de l'Eure (Benjamins/Minimes)

Classement Benjamins :

1 SIMON JULES CSM CLAMART 
2 ROUSSEAU BENJAMIN CSM CLAMART 
3 SCHMITT LÉO VS CHARTRAIN
4 LEBRETON SAMUEL USSA PAVILLY 
5 VALLERAN CHARLY ESM GONFREVILLE L'ORCHER 
6 HECTOR RAPHAËL VC EVREUX 
7 NOEL MATHÉO DREUX CYCLO CLUB 
8 BERNIER ACHILLE VC SAINT SAENS 
9 SCHROTZENBERGER VALENTINE VC VAL DE REUIL 
10 LECUYER ALEXIS E.GISORSIENNE 
11 ROUSSEL MATHIEU VC BERNAY 
12 DO PIO REBELO LOUCAS VC CATENAY
13 FAUVEL RONAN VC BERNAY 
14 DEGOUTTE ENZO VC PACEEN 
15 CAUCHOIS AXEL VC PACEEN 
16 MARSAC LUCIE VC PACEEN 
17 POTDEVIN SACHA VC VAL DE REUI
18 LAFFONT AXEL VC VAL DE REUIL 
19 LEBRUN ENZO VC PACEEN 
20 BEN GRIRA DIADEDINE VC PACEEN
21 FIQUET AYMERIC CO COURONNE 

Classement Minimes :

1 THEODAT ALEXIS ESM GONFREVILLE L'ORCHER 
2 BEAUMESNIL ANTHONY VC BERNAY 
3 FRANCOMME JOCELYN VC VAL DE REUIL 
4 NICODEME KYLIAN VC CATENAY 
5 MARNONI SOLENE CREUSE OXYGENE 
6 LE BARBIER LOUISON UC MONTGESNOISE
7 THEODAT ALEXIS ESM GONFREVILLE L'ORCHE
8 CLEMENTE HUGO DREUX CYCLO CLUB 
9 ASSE VALENTIN DREUX CYCLO CLUB 
10 CHOLET LOUKA VC PACEEN 
11 BELLANGER REMI PATRIOTE DE BONNETABLE
12 LEBOURG LUCAS VC ROUEN 76 
13 LE GRAND MATHIS ESM GONFREVILLE L'ORCHER 
14 TESSIER PIERRE VC EVREUX 
15 BUNEL MARION VC BERNAY 
16 LE MAYOT GAÉTAN VC BERNAY 
17 ROUYER LUKAS DREUX CYCLO CLUB 
18 MARSAC JOSUÉ VC PACEEN 
19 LEVAVASSEUR HUGO ESM GONFREVILLE L'ORCHER
20 VIBERT LOUIS VC PACEEN 
21 PERIN ANTHONY VC PACEEN 
22 MANTION ALEXIS VC PACEEN 
23 LAUVERMIER LONANNE DREUX CYCLO CLUB
24 PLET AYMERIC ESM GONFREVILLE L'ORCHER 