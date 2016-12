Ménilles (27) - Championnat de l'Eure (Benjamins/Minimes)

Jules Simon (CSM Clamart) et Alexis Theodat (ESM Gonfreville l'Orcher) ont remporté ce Dimanche 11 Décembre 2016 dans leur catégorie respective le cyclo cross des enfants du Père Noel à Meaux (77) (Benjamins/Minimes).

Classement Benjamins :

1 SIMON JULES CSM CLAMART

2 ROUSSEAU BENJAMIN CSM CLAMART

3 SCHMITT LÉO VS CHARTRAIN

4 LEBRETON SAMUEL USSA PAVILLY

5 VALLERAN CHARLY ESM GONFREVILLE L'ORCHER

6 HECTOR RAPHAËL VC EVREUX

7 NOEL MATHÉO DREUX CYCLO CLUB

8 BERNIER ACHILLE VC SAINT SAENS

9 SCHROTZENBERGER VALENTINE VC VAL DE REUIL

10 LECUYER ALEXIS E.GISORSIENNE

11 ROUSSEL MATHIEU VC BERNAY

12 DO PIO REBELO LOUCAS VC CATENAY

13 FAUVEL RONAN VC BERNAY

14 DEGOUTTE ENZO VC PACEEN

15 CAUCHOIS AXEL VC PACEEN

16 MARSAC LUCIE VC PACEEN

17 POTDEVIN SACHA VC VAL DE REUI

18 LAFFONT AXEL VC VAL DE REUIL

19 LEBRUN ENZO VC PACEEN

20 BEN GRIRA DIADEDINE VC PACEEN

21 FIQUET AYMERIC CO COURONNE

Classement Minimes :

1 THEODAT ALEXIS ESM GONFREVILLE L'ORCHER

2 BEAUMESNIL ANTHONY VC BERNAY

3 FRANCOMME JOCELYN VC VAL DE REUIL

4 NICODEME KYLIAN VC CATENAY

5 MARNONI SOLENE CREUSE OXYGENE

6 LE BARBIER LOUISON UC MONTGESNOISE

8 CLEMENTE HUGO DREUX CYCLO CLUB

9 ASSE VALENTIN DREUX CYCLO CLUB

10 CHOLET LOUKA VC PACEEN

11 BELLANGER REMI PATRIOTE DE BONNETABLE

12 LEBOURG LUCAS VC ROUEN 76

13 LE GRAND MATHIS ESM GONFREVILLE L'ORCHER

14 TESSIER PIERRE VC EVREUX

15 BUNEL MARION VC BERNAY

16 LE MAYOT GAÉTAN VC BERNAY

17 ROUYER LUKAS DREUX CYCLO CLUB

18 MARSAC JOSUÉ VC PACEEN

19 LEVAVASSEUR HUGO ESM GONFREVILLE L'ORCHER

20 VIBERT LOUIS VC PACEEN

21 PERIN ANTHONY VC PACEEN

22 MANTION ALEXIS VC PACEEN

23 LAUVERMIER LONANNE DREUX CYCLO CLUB

24 PLET AYMERIC ESM GONFREVILLE L'ORCHER