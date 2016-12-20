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Ménilles (27) - Championnat de l'Eure (Cadets)

Marc Bequet (USSA Pavilly Barentin) a remporté ce remporté ce Dimanche 11 Décembre 2016, le Championnat de l'Eure de Cyclo-cross à Ménilles (27) (Cadets). Axel Bellanger (Patriote de Bonnetable) et Hugo Theo (Sud de l'Eure Cyclisme) ont complété le podium. 

Cyclo-Cross
Ménilles (27) - Championnat de l'Eure (Cadets)

Classement :

1 BEQUET MARC USSA PAVILLY BARENTIN
2 BELLANGER AXEL PATRIOTE DE BONNETABLE 
3 THEOT HUGO SUD DE L'EURE CYCLISME 
4 JUIN ARNAUD VS TRUN 
5 MALANDAIN ANTOINE ESM GONFREVILLE L'ORCHER 
6 BERNIER ELWAN VC FALAISIEN 
7 BERNIER EMILIEN VC SAINT SAENS 
8 FRANCOMME MAXIMILIEN VC VAL DE REUIL 
9 TESSIER SIMON VC EVREUX 
10 BORRELLI ENZO USSA PAVILLY BARENTIN 
11 JALLIER LORIS DREUX CYCLO CLUB 
12 ANGREVILLE CORENTIN VC VAL DE REUIL 
13 MASSON JULIEN SUD DE L'EURE CYCLISME 
14 BUNEL LAURA VC BERNAY 
15 BOCQUAIRE THOMAS VS CHARTRAIN 
16 ROGUE DIMITRI VC PACEEN 
17 LAVOISEY DYLAN VC PACEEN
18 BREGEON HENRI VC PACEEN
19 SCHOLER MAXIMILIEN VC PACEEN
20 GUILLER ALEX USSA PAVILLY BARENTIN