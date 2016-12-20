Ménilles (27) - Championnat de l'Eure (Cadets)

Classement :
1 BEQUET MARC USSA PAVILLY BARENTIN
2 BELLANGER AXEL PATRIOTE DE BONNETABLE
3 THEOT HUGO SUD DE L'EURE CYCLISME
4 JUIN ARNAUD VS TRUN
5 MALANDAIN ANTOINE ESM GONFREVILLE L'ORCHER
6 BERNIER ELWAN VC FALAISIEN
7 BERNIER EMILIEN VC SAINT SAENS
8 FRANCOMME MAXIMILIEN VC VAL DE REUIL
9 TESSIER SIMON VC EVREUX
10 BORRELLI ENZO USSA PAVILLY BARENTIN
11 JALLIER LORIS DREUX CYCLO CLUB
12 ANGREVILLE CORENTIN VC VAL DE REUIL
13 MASSON JULIEN SUD DE L'EURE CYCLISME
14 BUNEL LAURA VC BERNAY
15 BOCQUAIRE THOMAS VS CHARTRAIN
16 ROGUE DIMITRI VC PACEEN
17 LAVOISEY DYLAN VC PACEEN
18 BREGEON HENRI VC PACEEN
19 SCHOLER MAXIMILIEN VC PACEEN
20 GUILLER ALEX USSA PAVILLY BARENTIN