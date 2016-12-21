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Lievin (62) - Challenge Guy Dheruelle (Juniors)

Maxime Eloy (CC Villeneuve Saint Germain Soissons Aisne) a remporté ce Mercredi 21 Décembre 2016, le Challenge Guy Dheruelle à Lievin (62) (Juniors). Antoine Brel (VC Roubaix Lille Métropole) et Baptiste Huyet (CC Villeneuve Saint Germain Soissons Aisne) ont complété le podium.

Cyclo-Cross
Lievin (62) - Challenge Guy Dheruelle (Juniors)

Classement :

1 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 38'52 
2 BREL Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 24 
3 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 46 
4 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN 1'22 
5 POUILLARD HUGO OGS 2'13 
6 HUCK Léandre CV LIEVINOIS 2'42 
7 ANANIE Léo ES ARQUES 3'21 
8 CAUX Marius CV LIEVINOIS 3'52 
9 DELOBEL Florian ES ARQUES 4'08 
10 NOLIN Jordan CC CAMBRESIEN 4'55 
11 NORBERT RIBEROLLE Marion UC BASSIN HOUILLER 5'17 
12 CONTESSOTTO Arthur AC CENTULOISE 6'54 
13 AVOINE Alison CC CAMBRESIEN 7'14 
14 WITTEK DASSONVILLE Céline CV LIEVINOIS À 1 tour
15 LELEU Fanny VC ROUEN
16 WITTEK Elodie ESC BULLY
17 GAMAND Meyrine CC CAMBRESIEN