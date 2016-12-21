Lievin (62) - Challenge Guy Dheruelle (Élites)

Classement :
1 GADRET John USO BRUAY-LA-BUISSIERE 48'34
2 MINARD Sébastien CC NOGENT / OISE 1'29
3 DE DECKER Steven VIND CYCLING PROJECT BE 1'37
4 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI 2'15 »
5 JAUREGUI Quentin UV FOURMISIENNE 2'19 »
6 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI 2'30 »
7 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE 2'41 »
8 AUVIN Clement C BAZENCOURT 3'41 »
9 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM 3'55 »
10 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 3'55 »
11 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 4'15 »
12 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 4'32 »
13 BATAILLE Anthony CC NOGENT / OISE 4'58 »
14 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS 5'
15 LEROUX Samuel NOGENT SUR OISE 5'24 »
16 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS 5'37 »
17 WYPELIER Alexandre PEDALE MADELEINOISE 5'55 »
18 BLANPAIN Kévin UV FOURMISIENNE 6'04 »
19 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM 6'21 »
20 BENOIT Jérémy RLC PUNEENNE À 1 tour
21 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
22 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE
23 TRUNET Clément AC BOURTHES
24 BIGO Mathias ESEG DOUAI
25 DURANT Didier ESC BULLY
26 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
27 DELECOURT Jérôme VC ST OMER
28 NOIREAUX Constant CC CAMBRAI
29 FLAHAUT Denis UV FOURMISIENNE
30 CUVIER STEPHANE CYCLO SPORT CIOTADEN
31 DELABY Quentin ES ARQUES
32 CHASTAGNIER Francois ANNEQUIN CYCLING TEAM
33 LIAL Denis ES ARQUES
34 DUEZ Guillaume TEAM VTT EKOI
35 TERRIER Arnaud VC NOEUXOIS
36 LELONG Nicolas CC SALOUEL À 2 tours
37 GATOUX Philippe AC CENTULOISE À 4 tours
38 DEMARET Patrick LONGUENESSE