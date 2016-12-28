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Olhain (62) - Cyclo Cross Du Pas De Calais (Cadets)

Louka Pagnier (Argenteuil Val De Seine 95) a remporté ce remporté ce Mercredi 28 Décembre 2016, le Challenge Régional à Olhain (62) (Cadets). Timothée Laleu (CC Villeneuve Saint Germain Soissons Aisne) et Baptiste Foucher (Guidon Chalettois) ont complété le podium.

Cyclo-Cross
Olhain (62) - Cyclo Cross Du Pas De Calais (Cadets)

Classement :

1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
2 LALEU THIMOTE CC VILEUNE ST GERMAIN
3 FOUCHER Baptiste GUIDON CHALETTOIS
4 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE
5 DEWINTRE Gautier VC ST OMER
6 ANANIE Ugo ES ARQUES
7 SENECAIL Firmin UV FOURMISIENNE
8 TRIOUX Martin CC CAMBRESIEN
9 VANDEKERCHOVE Hugo CC CAMBRESIEN
10 LEVEQUE Lucas ES ARQUES
11 SANTRAINE LOUIS CC ARMENTIER
12 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN
13 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE
14 RIGHIR Eloise CC ARMENTIER
15 NOEL Noémie ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
16 DELECOURT Lucie VC ST OMER
17 COLLAVINI LILLY CC CAMBRESIEN

Crédit Photo : Maïté Corriette