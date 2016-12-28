Olhain (62) - Cyclo Cross Du Pas De Calais (Élites)

Classement :
1 JAUREGUI Quentin UV FOURMISIENNE 0.53.51
2 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI A 3S
3 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM 0.02.53
4 LE BESQ Nicolas AC CENTULOISE 00::3:00
5 BOUSSEKEY Jérôme CV LIEVINOIS 00::3:00
6 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI 00::3:00
7 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI 0.03.03
8 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE 0.03.03
9 MARECAILLE ANTONIN A.V.C.AIX EN PROVENCE 0.03.35
10 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 0.04.02
11 PAGNIER David CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0.04.18
12 BREL Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 0.05.23
13 BENOIT Jérémy RLC PUNEENNE 0.05.29
14 LEFRANCQ Ludovic CV LIEVINOIS 0.05.40
15 TABART Clément AC CENTULOISE 0.05.59
16 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM 0.05.59
17 ORBIER Axel VTT ST AMAND LES EAUX 0.06.09
18 WYPELIER Alexandre PEDALE MADELEINOISE 0.06.27
19 RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1t
20 DASSONVILLE Sébastien CV LIEVINOIS 1t
21 GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS 1t
22 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1t
23 DUBOIS Charles Antoine UV FOURMISIENNE 1t
24 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE 1t
25 BOULANGER Lucas AC CENTULOISE 1t
26 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE 1t
27 TORZEWSKI Corentin UC ORLEANS 1t
28 DELABY Quentin ES ARQUES 1t
29 GATOUX Sullivan AC CENTULOISE 1t
30 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1t
31 FLAHAUT Denis UV FOURMISIENNE 1t
32 CHASTAGNIER Francois ANNEQUIN CYCLING TEAM 1t
33 CAZE Alban CV LIEVINOIS 1t
34 DEGRAEVE Yann ES ARQUES 1t
35 DURANT DIDIER ESC BULLY 1t
36 TRUNET CLEMENT AC BOURTHES 1t
37 DELECOURT Jérôme VC ST OMER 2t
38 LAMOUR ALAIN USOBL 2t
39 BRUNEL Alexys CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 2t
40 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 2t
41 LEPRINCE ARNAUD CC SALOUEL 2t
42 LEPRINCE Jérémy CC SALOUEL 2t
43 DECHILLY Emilien CS ABBEVILLOIS 2t
44 TERRIER Arnaud VC NOEUXOIS 2t
45 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE 2t
46 NOIREAUX CONSTANT CC CAMBRAIS 2t
47 LIAL Denis ES ARQUES 2t
48 PORET Dimitri CC SALOUEL 2t
49 LELONG Nicolas CC SALOUEL 2t
50 VASSEUR Rémy CC MANQUEVILLE LILLERS 2t