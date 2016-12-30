Courseulles Sur Mer (14) - Championnat Du Calvados (Cadets)

Classement :
1 THOMINE YAËL VC SAINT LO PONT HEBERT 29'57
2 LEVEEL KYLLIAN ES CAEN 30'21
3 BRIEN TRISTAN UC NANTES ATLANTIQUE 22'
4 COIGNARD PAUL UC ALENCON DAMIGNY
5 BEAUPIED QUENTIN CA EVRON
6 SCHROTZENBERGER QUENTIN VC VAL DE REUIL
7 LEPOITTEVIN DUBOST JORIS VC SAINT LO PONT HEBERT
8 JUIN ARNAUD VS TRUN
9 BRAMOULLE BENJAMIN AS TOURLAVILLE CYCLISME
10 VAUQUELIN KÉVIN UC TILLY VAL DE SEULLES
11 GUILBERT CLÉMENT UC IFS-HEROUVILLE
12 BERNIER ELWAN VC FALAISIEN
13 ECOLASSE THÉO EC SAINT VIGORIENNE
14 QUENTIN VICTOR VC FERTE MACE
15 HAMEL NICOLAS VC AVRANCHES
16 TRUFFAUT BAPTISTE LA VALOGNAISE CYCLISME
17 LECHASLES MAUD VC SAINT LO PONT HEBERT
18 FILLION ERWANN FLERS CYCLISME 61
19 VAUTIER ROMAIN VC SAINT HILAIRE
20 LEGENDRE ALEX LA VALOGNAISE CYCLISME
21 LECZINSKI LOUISON ES LIVAROT
22 FAUVEL ALEXANDRA ES LIVAROT