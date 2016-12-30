Courseulles Sur Mer (14) - Championnat Du Calvados (Minimes)

Classement :
1 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER 20'28
2 PAINS Xavier VC FALAISIEN 21'24
3 LEMARDELE Maxence VC SAINT LO PONT HEBERT 21'58
4 MESLIN Théo EC SAINT VIGORIENNE 22'30
5 BRIEN Valentin UC BRICQUEBEC 22'42
6 BEZIN Andréa VC SAINT LO PONT HEBERT 23'14
7 BROTIN Erwan VC SAINT LO PONT HEBERT
8 LEVEEL Lee Lone ES CAEN
9 RIGNAULT Vincent VC TROUVILLE DEAUVILLE
10 HOUSSIN Baptiste VC TROUVILLE DEAUVILLE
11 BLOT Apolline VC SAINT LO PONT HEBERT
12 VAUQUELIN Dylan UC TILLY VAL DE SEULLES
13 MARIE Louka EC SAINT VIGORIENNE
14 DEMAINE Alexandre EC SAINT VIGORIENNE
15 CALVEZ Maxime VC TROUVILLE DEAUVILLE
16 BULOT Lucas EC SAINT VIGORIENNE
17 CHARPENTIER Alan UC DU MORTAINAIS