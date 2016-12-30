Courseulles Sur Mer (14) - Championnat Du Calvados (Juniors)

Classement Juniors :
1 VALOGNES Thibault UC BRICQUEBEC 40'13
2 BENOIST Almenzo VC PAYS DE LOUDEAC 40'36
3 POTIN Jérémie UC BRICQUEBEC 41'19
4 GODEFROY Bastien UC BRICQUEBEC
5 GUERET Théo VC SAINT LO PONT HEBERT
6 THOMAS LEO CA EVRON
7 LOUVEL Matis VC ROUEN 76
8 LEFEBVRE PIERRE CA EVRON
9 BIGOT Dorian OBJECTIF VTT LILLEBONNE
10 LEJEUNE Maxime AC BAYEUX
Classement Dames :
1 JAMME Emilie ACC MARIGNY DAME
2 MARTIN Alexandra ES CAEN DAME
3 HINAULT Maryanne UC BRIOCHINE JUNIOR D
4 TONDUT Jeanne Carte journée DAME
5 CEYSSAT Loriane VC CASTELNEUVIEN DAME
6 DELPRAT Eloise UC BRICQUEBEC DAME
7 CAILLEBOTTE Isabelle VC FALAISIEN DAME