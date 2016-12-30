Courseulles Sur Mer (14) - Championnat Du Calvados (Élites)

Classement :
1 JEANNESSON ARNOLD VC CHALLANDAIS
2 GUILLOUX FREDDIE UC NANTES ATLANTIQUE
3 BENOIST ANTOINE VC PAYS DE LOUDEAC
4 ROUSSEL JULIEN VC ROUEN 76
5 JARRIER BENOIT ESC CHAMPAGNE
6 DELAPLACE ANTHONY AS TOURLAVILLE CYCLISME
7 TROPARDY ARTHUR USSA PAVILLY BARENTIN Senior
8 HARDY ROMAIN FLERS CYCLISME 61 Senior
9 LECLERCQ JULIEN VC PAYS DE LOUDEAC Espoir
10 PATOUX CYRILLE VC PAYS DE LOUDEAC Senior
11 GESBERT ELIE VC PAYS DE LOUDEAC Espoir
12 CORNU JEREMY ES LIVAROT Senior
13 DELPRAT STEVEN TEAM BRICQUEBEC COTENTIN Espoir
14 LEPOITTEVIN DUBOST SIMON ES TORIGNI Espoir
15 PICHOT ALEXANDRE SUD DE L'EURE CYCLISME Senior
16 PETROZ THOMAS VC FALAISIEN Espoir
17 HUREL TONY DIRECT ENERGIE Senior
18 FLEURY DAMIEN AC BAYEUX Senior
19 CHAN TSIN ROMAIN AC BAYEUX Senior
20 ANSARD ANTHONY AC BAYEUX Senior
21 MARTIN ARNAUD UC IFS-HEROUVILLE Master
22 BRAMOULLE GÉRARD VC CANTON DES PIEUX Master
23 PIERRE ALEXIS VC PAYS DE LOUDEAC Espoir
24 BULOT STEVE EC SAINT VIGORIENNE Master
25 CANALES WILFRIED VC ROUEN 76 Espoir
26 MOTTIER JUSTIN VC PAYS DE LOUDEAC Senior
27 LEVASSEUR JULIAN AC BAYEUX Senior
28 DUBOIS CAMILLE UC IFS-HEROUVILLE Senior
29 MALLE NICOLAS SOJASUN ESPOIR ACNC Espoir
30 PILATTE CYRIL VC BOCAGE VIRE Master
31 MOGIS QUENTIN UC LANDELLAISE Espoir
32 LEGER BENJAMIN ES CAEN Espoir
33 CHOPART DIMITRI VC AVRANCHES Senior
34 UGUEN CÉDRIC US CRETEIL Master
35 LESELLIER ARNAUD ES TORIGNI Senior
36 DOUVILLE NICOLAS VC CANTON DES PIEUX Senior
37 PAPIN ROMAIN VC SAINT LO PONT HEBERT Senior