Bredene (Belgique) : Cyclo-cross classe C2

Classement :

1 VAN AERT Wout BEL´18" CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMU23CMC

2 SWEECK Laurens BEL´18" ERA REAL ESTATE - CIRCUSEL. CMC

3 VERMEERSCH Gianni BEL´32"+0´14" STEYLAERTS-VERONAEL. MC

4 VENTURINI Clément FRA´32" COFIDIS. SOLUTIONS CREDITSELITE

5 ADAMS Jens BEL´32" CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CMC

6 VANTHOURENHOUT Michael BEL´32" MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMEL. CMC

7 AERNOUTS Jim BEL´48"+0´30" TELENET FIDEA CYCLING TEAMEL. CMC

8 MERLIER Tim BELH00´16"+0´58" CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CMC

9 VANTHOURENHOUT Dieter BELH00´40"+1´22" MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMEL. CMC

10 STYBAR Zdenek CZEH00´50"+1´32" ETIXX - QUICK STEPELITE

11 ADAMS Joeri BEL KDL CYCLING TEAMELITE

12 GODRIE Stan NED RABOBANK DEVELOPMENT TEAMELITE

13 AERTS Toon BELH00´57"+1´39" TELENET FIDEA CYCLING TEAMEL. CMC

14 GICQUIAU Ivan FRAH01´06"+1´48" VCP LOUDEAC

15 KONWA Marek POLH01´11"+1´53" VOLKSWAGEN SAMOCHODYEL. MC

16 UYTDEWILLIGEN Ingmar BEL SUPERANO HAM - ISOREX - TARTELETTOEL. CZC

17 VAN LEEUWEN Patrick NEDH01´18"+2´00" CYCLINGTEAM JO PIELSELITE

18 VANDEKINDEREN Jens BELH01´33"+2´15" KALAS-H. ESSERS-NOFF CYCLING TEAMEL. MC

19 PEETERS Rob BELH01´41"+2´23" CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CMC

20 PERIOU Tony FRAH01´45"+2´27" VCP LOUDEAC

21 HUYS Stijn BEL BRUYNOOGHE CYCLING TEAMELITE

22 FIELD Ian GBR HARGROVES CYCLESELITE

23 BONNE Jenko BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

24 BOGUSLAWSKI Marceli POL VOLKSWAGEN SAMOCHODYU23

25 VENS Quincy BEL SUPERANO HAM - ISOREX - TARTELETTOEL. CZC

26 PRUVOT Nicolas FRAH02´01"+2´43" ESEG DOUAI

27 DE CLERCQ Angelo BELH02´07"+2´49" MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMEL. CZC

28 ROELANDT Kenny BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTELITE

29 VAN ROOSBROECK Pieter BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTU

30 JACOBS Johan SUI CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM

31 VAN POPPEL Boy NED TREK SEGAFREDOEL. PTT

32 VAN COMPERNOLLE Kenneth BELH02´18"+3´00" SUPERANO HAM - ISOREX - TARTELETTOEL. CZC

33 VANSPEYBROUCK Pieter BELH02´33"+3´15" TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

34 DE CLEYN Dave BEL RS-BIKES RACING TEAM PULDERBOSELITE

35 BONNET Thomas FRAH03´04"+3´46" LIMOUSINU

36 VAN DER MEER Gosse NEDH03´18"+4´00" SUPERANO HAM-ISOREX-TARTELETTOU23. C

37 DE MEYER Senne BELH03´24"+4´06" KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB VZWU23

38 TIELEN Dario BELH03´42"+4´24" INDIVIDUEELU

39 MORICHON Mathieu FRAH03´53"+4´35" LIMOUSINU

40 BUTLER Michael GBRH04´03"+4´45" HARGROVES CYCLES RIDLEY RT

41 MAEDA Kohei JPNH04´18"+5´00" YOWAMUSHI PEDAL CTELITE

42 MÖBIS Maximilian GER r BSV ADW BERLINU23

43 ALDERWEIRELD Robin BEL r CYCLING TEAM OOSTKUSTU

44 ODA Hijiri JPN r YOWAMUSHI PEDAL CTU

45 SWEECK Hendrik BEL r ERA REAL ESTATE - CIRCUSEL. CZC

46 O´DONNELL Trevor CAN r CYCLISME CANADAU23

47 LE BESQ Nicolas FRA r AC CENTULOISEELITE

48 CARRIOU Maxime FRA r UC QUIMPENOISEU

49 GRIMAULT Ronan FRA r US VERN CYCLISMEU

50 TABART Clement FRA r AC CENTULOISEU23

51 LEE Stephen GBR r DERWENTSIDE CCU

52 ROBERTSON Finlay GBR r DERWENTSIDE CCU

53 PALM Martin BEL r COLOR CODE ARDEN´BEEFU23. C

Abandons

DNF DENUWELAERE Jan BEL MAHIEU CONSTRUCT - KONAELITE

DNF DEGUEURCY Jeffrey FRA JD RACING CYCLINGEL. CZC

DNF VANDENHEEDE Brecht BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

DNF DECLERCK Mathias BEL MEZ TEAM BELGIUM SNELLEGEMU23

Crédit Photo : Maïté Corriette