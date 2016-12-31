Bredene (Belgique) : Cyclo-cross classe C2

Classement :
1 VAN AERT Wout BEL´18" CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMU23CMC
2 SWEECK Laurens BEL´18" ERA REAL ESTATE - CIRCUSEL. CMC
3 VERMEERSCH Gianni BEL´32"+0´14" STEYLAERTS-VERONAEL. MC
4 VENTURINI Clément FRA´32" COFIDIS. SOLUTIONS CREDITSELITE
5 ADAMS Jens BEL´32" CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CMC
6 VANTHOURENHOUT Michael BEL´32" MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMEL. CMC
7 AERNOUTS Jim BEL´48"+0´30" TELENET FIDEA CYCLING TEAMEL. CMC
8 MERLIER Tim BELH00´16"+0´58" CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CMC
9 VANTHOURENHOUT Dieter BELH00´40"+1´22" MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMEL. CMC
10 STYBAR Zdenek CZEH00´50"+1´32" ETIXX - QUICK STEPELITE
11 ADAMS Joeri BEL KDL CYCLING TEAMELITE
12 GODRIE Stan NED RABOBANK DEVELOPMENT TEAMELITE
13 AERTS Toon BELH00´57"+1´39" TELENET FIDEA CYCLING TEAMEL. CMC
14 GICQUIAU Ivan FRAH01´06"+1´48" VCP LOUDEAC
15 KONWA Marek POLH01´11"+1´53" VOLKSWAGEN SAMOCHODYEL. MC
16 UYTDEWILLIGEN Ingmar BEL SUPERANO HAM - ISOREX - TARTELETTOEL. CZC
17 VAN LEEUWEN Patrick NEDH01´18"+2´00" CYCLINGTEAM JO PIELSELITE
18 VANDEKINDEREN Jens BELH01´33"+2´15" KALAS-H. ESSERS-NOFF CYCLING TEAMEL. MC
19 PEETERS Rob BELH01´41"+2´23" CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CMC
20 PERIOU Tony FRAH01´45"+2´27" VCP LOUDEAC
21 HUYS Stijn BEL BRUYNOOGHE CYCLING TEAMELITE
22 FIELD Ian GBR HARGROVES CYCLESELITE
23 BONNE Jenko BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
24 BOGUSLAWSKI Marceli POL VOLKSWAGEN SAMOCHODYU23
25 VENS Quincy BEL SUPERANO HAM - ISOREX - TARTELETTOEL. CZC
26 PRUVOT Nicolas FRAH02´01"+2´43" ESEG DOUAI
27 DE CLERCQ Angelo BELH02´07"+2´49" MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMEL. CZC
28 ROELANDT Kenny BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTELITE
29 VAN ROOSBROECK Pieter BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTU
30 JACOBS Johan SUI CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM
31 VAN POPPEL Boy NED TREK SEGAFREDOEL. PTT
32 VAN COMPERNOLLE Kenneth BELH02´18"+3´00" SUPERANO HAM - ISOREX - TARTELETTOEL. CZC
33 VANSPEYBROUCK Pieter BELH02´33"+3´15" TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
34 DE CLEYN Dave BEL RS-BIKES RACING TEAM PULDERBOSELITE
35 BONNET Thomas FRAH03´04"+3´46" LIMOUSINU
36 VAN DER MEER Gosse NEDH03´18"+4´00" SUPERANO HAM-ISOREX-TARTELETTOU23. C
37 DE MEYER Senne BELH03´24"+4´06" KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB VZWU23
38 TIELEN Dario BELH03´42"+4´24" INDIVIDUEELU
39 MORICHON Mathieu FRAH03´53"+4´35" LIMOUSINU
40 BUTLER Michael GBRH04´03"+4´45" HARGROVES CYCLES RIDLEY RT
41 MAEDA Kohei JPNH04´18"+5´00" YOWAMUSHI PEDAL CTELITE
42 MÖBIS Maximilian GER r BSV ADW BERLINU23
43 ALDERWEIRELD Robin BEL r CYCLING TEAM OOSTKUSTU
44 ODA Hijiri JPN r YOWAMUSHI PEDAL CTU
45 SWEECK Hendrik BEL r ERA REAL ESTATE - CIRCUSEL. CZC
46 O´DONNELL Trevor CAN r CYCLISME CANADAU23
47 LE BESQ Nicolas FRA r AC CENTULOISEELITE
48 CARRIOU Maxime FRA r UC QUIMPENOISEU
49 GRIMAULT Ronan FRA r US VERN CYCLISMEU
50 TABART Clement FRA r AC CENTULOISEU23
51 LEE Stephen GBR r DERWENTSIDE CCU
52 ROBERTSON Finlay GBR r DERWENTSIDE CCU
53 PALM Martin BEL r COLOR CODE ARDEN´BEEFU23. C
Abandons
DNF DENUWELAERE Jan BEL MAHIEU CONSTRUCT - KONAELITE
DNF DEGUEURCY Jeffrey FRA JD RACING CYCLINGEL. CZC
DNF VANDENHEEDE Brecht BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
DNF DECLERCK Mathias BEL MEZ TEAM BELGIUM SNELLEGEMU23
Crédit Photo : Maïté Corriette