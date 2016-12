Challenge Régional de Cyclo-cross : Classement final (Élites)

Classement :

1 LEFEVRE Eddy UV Fourmies

2 LAPERE Kris Annequin Cycling Team

3 LEFRANCQ Ludovic CV Liévin

4 DEVOS Romain Dunkerque Littoral C

5 CHALAS Jean Pierre Annequin Cycling Team

6 TRIGO Florian UV Fourmies

7 BOUSSEKEY Jérôme CV Liévin

8 DASSONVILLE Sébastien CV Liévin

9 LERAT Franck Dunkerque Littoral C

10 COLART Pierre VTT St Amand

11 CAZE Alban CV Liévin

12 AVOINE Kévin ESEG Douai

13 HUYGENS Maxime ESEG Douai

14 BENOIT Jérémy RLC Punéenne

15 PAUCHET Kévin UV Fourmies

16 DASSONVILLE Geoffrey CV Liévin

17 DELABY Quentin ES Arques

18 REGOST Elie RLC Punéenne

19 WYPELIER Alexandre Pédale Madeleinoise

20 BAILLET Alexandre ESEG Douai

21 ROULY Alexis UV Fourmies

22 GADRET John USO Bruay la Buissiere

23 DELECOURT Jérôme VC St Omer

24 PRUVOT Nicolas

25 LIAL Denis ES Arques

26 BENOIT Anthony RLC Punéenne

27 PALADE Thomas VTT St Amand

28 DEGRAEVE Yann ES Arques

29 CHASTAGNER François Annequin Cycling Team

30 TRUNET Clément AC Bourthes et Env.

31 CAULIER Nicolas CC Berguois

32 FIEVET Benoit UV Jeumont Marpent

33 GOBAILLE François VTT XC Team

34 LEVASSEUR Nicolas AC Bourthes et Env.

35 ORBIER Axel VTT St Amand

36 BUGUICOURT Cyril UV Fourmies

37 TRIGO Baptiste VTT Pontois

38 DARCOURT Tony ES Arques

39 LEBRUN Xavier O Grande Synthe

40 BERRIER Ludovic VTT Pontois

41 BENOIT Kévin CC Berguois

42 RICHIR Nicolas CC Armentières

43 KOLENDA Stany UV Jeumont Marpent

44 DEHONGHER Mathieu CC Armentières

45 TERRIER Arnaud VC Noeux

46 MAJORCZYK Valentin Annequin Cycling Team

47 BLANPAIN Kévin UV Fourmies

48 DUBOIS Charles Antoine UV Fourmies

49 CAUWET Franck CC Manqueville Lillers

50 DELISSE Philippe Allez Denain

51 LECOUSTRE Rémi Dunkerque Littoral C

52 LAGNEAU Pascal UV Jeumont Marpent

53 LEROUX Samuel Dunkerque Littoral C

54 LAMOUR Alain VC Bavaisien

55 VASSEUR Rémy CC Manqueville Lillers

56 HAID Steeve UV Jeumont Marpent

57 COASNE Clément AS Hellemmes

58 VANDEKERCHOVE Fabien UV Fourmies

59 MINET Florent ES Arques

60 BIGO Mathias ESEG Douai

61 DURANT Didier ESC Bully

62 DUCROCQ Anthony RLC Punéenne

63 LEFEBVRE Sébastien UV Fourmies

64 CARESMEL Alexis ESEG Douai