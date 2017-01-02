Saint Riquier (80) - Challenge Somme (Élites)

Classement :
1 GADRET John USO BRUAY-LA-BUISSIERE
2 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI
3 MINARD Sébastien CC NOGENT / OISE
4 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI
5 AVOINE Kévin ESEG DOUAI
6 TABART Clément AC CENTULOISE
7 LE BESQ Nicolas AC CENTULOISE
8 BONNET William VIERZON
9 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
10 BATAILLE Anthony CC NOGENT / OISE
11 ANSARD Alexis OLYMPIQUE C.V.O.
12 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
13 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI
14 RAMPONNEAU Marc BLAIREAUX DE PICQUIGNY
15 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
16 HERISSET Christophe BLAIREAUX DE PICQUIGNY
17 BELGUISE Mathieu BLAIREAUX DE PICQUIGNY
18 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE
19 BOULANGER Lucas AC CENTULOISE
20 PENVEN Clément ARMEE DE TERRE
21 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
22 GATOUX Sullivan AC CENTULOISE
23 POUPART Pierre VC PONTHIEU VIMEU
24 BODIOT Alexis ARMEE DE TERRE
25 LEVARLET Guillaume TEAM OISE ORGANISATION
26 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE
27 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
28 CAZE Alban CV LIEVINOIS
29 LELONG Nicolas CC SALOUEL
30 LEPRINCE Jérémy CC SALOUEL
31 CABOCHE Antoine EC HERMELINGHEM
32 LEPRINCE ARNAUD CC SALOUEL
33 DECHILLY Emilien CS ABBEVILLOIS
34 PRIEZ Mickaël VC PONTHIEU VIMEU
Photo Archive : Jean Marc Hecquet