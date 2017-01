Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (École de Vélo)

Classement Prélicenciés :

1 COLIMOT Délyan CS VILLETANEUSE 2'11

2 RAISIN Lucie US EZANVILLE ECOUEN 2'56

Classement Poussins :

1 FLORELLA Nolhan VC CLICHY SOUS BOIS 3'06

2 CLERE François Régis PARISIS A.C. 95 3'17

3 GARNIER LE BORGNE Arthur PARISIS A.C. 95 3'23

4 WASZCZYSZYN HUTSEBAUT Alix US DOMONT CYCLISME 3'29

5 DEGUETTE Maxence AV THIAIS 3'58

6 ARSENE Maël OLYMPIQUE C.V.O. 4'04

7 JANIK Thomas US EZANVILLE ECOUEN 4'22

8 CLAY Clélia PARISIS A.C. 95 4'38

9 ANDRY Mélanie US DOMONT CYCLISME 4'52

Classement Pupilles :

1 DA COSTA Lucas ESC MEAUX

2 CHANTEREAUX Noa PARISIS A.C. 95

3 GICQUEL Mahyron PARISIS A.C. 95

4 PRESTA Flavy ESC MEAUX

5 CHAVENAY Léane ESC MEAUX

6 HERNAULT Cyrielle PARISIS A.C. 95

7 RAISIN Joachim US EZANVILLE ECOUEN

8 REBAI Ilyan US EZANVILLE ECOUEN

9 THIESSON Clément LAGNY PONTCARRE CYC.

10 CLERE Serge Emilien PARISIS A.C. 95

Classement Benjamins :

1 NOEL Victor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 14'35

2 CLEMENT Christiano ES STAINS 14'45

3 PALIERNE Robin US MAULE CYCLISME 14'52

4 DE BONA Milan US MAULE CYCLISME 15'34

5 RAISIN Thibaud US EZANVILLE ECOUEN 15'57

6 PRIGENT Gaël VC CLICHY SOUS BOIS 16'03

7 DELPLANQUE Timothé CC IGNY PALAISEAU 91 16'30

8 PYT Rémi AV THIAIS 16'50

9 VERSCHELDE Lucas ESC MEAUX

10 MOULARA Florian US EZANVILLE ECOUEN

11 JOLLANT STELLA Julien CC IGNY PALAISEAU 91

12 CHANTEREAUX Yann PARISIS A.C. 95

13 EMONNET Anthony PARISIS A.C. 95

14 CHALEL Elyas OLYMPIQUE C.V.O.

15 PYT Adrien AV THIAIS

16 GOUGEON Jérémy PARISIS A.C. 95

17 LOUIS DESIR ELISA Swann US EZANVILLE ECOUEN