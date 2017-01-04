Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Minimes)

Classement :
1 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS 0.19.50
2 FERNANDES Jules US METRO TRANSPORTS
3 JOT Matéo E C V BOULZICOURT
4 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE
5 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95
6 ONESIME Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
7 CHAMPION Axel OC GIF VTT
8 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER
9 LINVAL Florian EC AULNAY
10 PESTEIL Maxence CSM CLAMART
11 DELAMARRE Cameron LES BLEUS DE FRANCE
12 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX
13 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95
14 DESSERE Victorien US MAULE CYCLISME
15 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE
16 PRESTAT Clément OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
17 PRIGENT Killian VC CLICHY SOUS BOIS
18 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
19 GOLFIERI Enzo US METRO TRANSPORTS
20 FARDEAU Robin EC MONTGERON VIGNEUX
21 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95
22 DELSART Alexis AC MARINES
23 MARCHAND Elouan VC RETHELOIS
24 LABICHE Loan PARISIS A.C. 95
25 KRUPSKI Clément PARISIS A.C. 95
26 CORVE Clément OLYMPIQUE C.V.O.
27 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.
28 THIESSON Alexis LAGNY PONTCARRE CYC.
29 GOUGEON Bastien PARISIS A.C. 95
30 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91
31 JOLLANT STELLA Antoine CC IGNY PALAISEAU 91
32 DELPLANQUE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
33 LESOUEF Torvald US EZANVILLE ECOUEN
34 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
35 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O.
36 MALAURENT Alexandre PARISIS A.C. 95
37 SLIWINSKI Antoni ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
38 AZIBI Loïc US EZANVILLE ECOUEN
MINIMES FILLES PARTANTS 6
1 LIGNIER Camille ESC MEAUX 0.18.20
2 RIOBE Alice CSM CLAMART
3 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX
4 LEDOUX Mathilde OC GIF VTT
5 JEANNEAU Lina EC OSNY PONTOISE
6 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS