Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Minimes)

Classement :

1 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS 0.19.50

2 FERNANDES Jules US METRO TRANSPORTS

3 JOT Matéo E C V BOULZICOURT

4 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE

5 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95

6 ONESIME Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

7 CHAMPION Axel OC GIF VTT

8 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER

9 LINVAL Florian EC AULNAY

10 PESTEIL Maxence CSM CLAMART

11 DELAMARRE Cameron LES BLEUS DE FRANCE

12 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX

13 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95

14 DESSERE Victorien US MAULE CYCLISME

15 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE

16 PRESTAT Clément OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE

17 PRIGENT Killian VC CLICHY SOUS BOIS

18 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

19 GOLFIERI Enzo US METRO TRANSPORTS

20 FARDEAU Robin EC MONTGERON VIGNEUX

21 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95

22 DELSART Alexis AC MARINES

23 MARCHAND Elouan VC RETHELOIS

24 LABICHE Loan PARISIS A.C. 95

25 KRUPSKI Clément PARISIS A.C. 95

26 CORVE Clément OLYMPIQUE C.V.O.

27 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.

28 THIESSON Alexis LAGNY PONTCARRE CYC.

29 GOUGEON Bastien PARISIS A.C. 95

30 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91

31 JOLLANT STELLA Antoine CC IGNY PALAISEAU 91

32 DELPLANQUE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91

33 LESOUEF Torvald US EZANVILLE ECOUEN

34 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS

35 PELTIER Mathis OLYMPIQUE C.V.O.

36 MALAURENT Alexandre PARISIS A.C. 95

37 SLIWINSKI Antoni ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

38 AZIBI Loïc US EZANVILLE ECOUEN

MINIMES FILLES PARTANTS 6

1 LIGNIER Camille ESC MEAUX 0.18.20

2 RIOBE Alice CSM CLAMART

3 VERSCHELDE Leane ESC MEAUX

4 LEDOUX Mathilde OC GIF VTT

5 JEANNEAU Lina EC OSNY PONTOISE

6 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS