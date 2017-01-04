Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Cadets)

Classement :
1 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS 0.31.54
2 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS
3 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
4 JOT Hugo E C V BOULZICOURT
5 LATOUR Thomas ESC MEAUX
6 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95
7 BENOIST Tom ESC MEAUX
8 CASTILLE Noé CC IGNY PALAISEAU 91
9 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
10 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME
11 HERPIN Raphaël VC AMATEUR ST QUENTIN
12 COOLSAET Mathéo PARISIS A.C. 95
13 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS
14 HUCK Martin CARTE JOURNEE
15 DUFFAUX Victor CSM CLAMART
16 VAVASSEUR Maxime OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
17 NOEL Maxime PARISIS A.C. 95
18 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE
19 GUDESTE Romain CM AUBERVILLIERS 93
20 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95
21 PICARD Yann A C BAZANCOURT REIMS
22 PALIERNE Lucas US MAULE CYCLISME
23 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.
Classement Cadettes :
1 NOEL Noémie ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 0.31.31
2 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95
3 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
4 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.
5 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE
Crédit Photo : Gérard Briand