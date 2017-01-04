Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Juniors)

Classement :
1 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS 0.38.47
2 DELBOVE Joris U.V.AUBE
3 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS
4 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95
5 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN
6 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.
7 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
8 THIERRY Damien OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
9 ROSSION Tom A C BAZANCOURT REIMS
10 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.
11 AZZI Bilal OLYMPIQUE C.V.O.
12 MISCOPEIN Augustin OC GIF VTT
13 BONNAUD Maxime LAGNY PONTCARRE CYC.
14 OUARAB Rabah OLYMPIQUE C.V.O.
15 FARDEAU Clément EC MONTGERON VIGNEUX
16 DAVIOT Florian UC LONGJUMELLOISE
Crédit Photo : Gérard Briand