Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Juniors)

Erwann Kerraud (US Métro Transports) a remporté ce remporté ce Samedi 31 Décembre 2016, le Souvenir Pierre Hutsebaut à Domont (95) (Juniors). Joris Delbove (UV Aube) et Xavier Mace (US Métro Transports) ont complété le podium.

Classement :

1 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS 0.38.47

2 DELBOVE Joris U.V.AUBE

3 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS

4 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95

5 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN

6 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.

7 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD

8 THIERRY Damien OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE

9 ROSSION Tom A C BAZANCOURT REIMS

10 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.

11 AZZI Bilal OLYMPIQUE C.V.O.

12 MISCOPEIN Augustin OC GIF VTT

13 BONNAUD Maxime LAGNY PONTCARRE CYC.

14 OUARAB Rabah OLYMPIQUE C.V.O.

15 FARDEAU Clément EC MONTGERON VIGNEUX

16 DAVIOT Florian UC LONGJUMELLOISE

Crédit Photo : Gérard Briand