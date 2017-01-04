Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Dames Seniors/Juniors)

Classement :
1 STUMPF Fanny ESC MEAUX 0.36.47
2 ALVES Gwendoline AVENIR DU VAL DE MARNE
3 NORBERT RIBEROLLE Marion UC BASSIN HOUILLER
4 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE
5 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE
6 MENARD Claire PARISIS A.C. 95
7 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS
8 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS
9 GARCONNET Annabelle US DOMONT CYCLISME
10 ROST Cynthia OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
11 KOENIG Stéphanie US METRO TRANSPORTS
12 FONTAINE Elora OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
Crédit Photo : Gérard Briand