Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Dames Seniors/Juniors)

Classement :

1 STUMPF Fanny ESC MEAUX 0.36.47

2 ALVES Gwendoline AVENIR DU VAL DE MARNE

3 NORBERT RIBEROLLE Marion UC BASSIN HOUILLER

4 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE

5 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE

6 MENARD Claire PARISIS A.C. 95

7 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS

8 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS

9 GARCONNET Annabelle US DOMONT CYCLISME

10 ROST Cynthia OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE

11 KOENIG Stéphanie US METRO TRANSPORTS

12 FONTAINE Elora OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE

Crédit Photo : Gérard Briand