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Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Dames Seniors/Juniors)

Fanny Stumpf (ESC Meaux) a remporté ce remporté ce Samedi 31 Décembre 2016, le Souvenir Pierre Hutsebaut à Domont (95) (Dames Seniors/Juniors). Gwendoline Alves (Avenir Du Val De Marne) et Marion Norbert Riberolle (UC Bassin Houiller) ont complété le podium. 

Cyclo-Cross
Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Dames Seniors/Juniors)

Classement :

1 STUMPF Fanny ESC MEAUX 0.36.47
2 ALVES Gwendoline AVENIR DU VAL DE MARNE
3 NORBERT RIBEROLLE Marion UC BASSIN HOUILLER
4 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE
5 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE
6 MENARD Claire PARISIS A.C. 95
7 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS
8 CROQUISON Ellie US METRO TRANSPORTS
9 GARCONNET Annabelle US DOMONT CYCLISME
10 ROST Cynthia OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
11 KOENIG Stéphanie US METRO TRANSPORTS
12 FONTAINE Elora OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE

Crédit Photo : Gérard Briand