Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Pass'Cyclisme)

Classement :

1 FOUYER Charles Henri CARTE JOURNEE 0.45.45

2 GOLFIERI Sébastien US METRO TRANSPORTS 0.45.52

3 PLOUZE Etienne ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

4 BRUNO Robin US EZANVILLE ECOUEN

5 TAVERNIER Christophe RETZ BIKE CLUB

6 YSEBAERT Fabien CC COULOMMIERS

7 VUYGE Philippe SV SENLISIEN

8 UDRY Cyrille US MAULE CYCLISME

9 JALMAIN David SV SENLISIEN

10 MERCIER Willy ESC MEAUX

11 TROSZCZYNSKI Patrice SV SENLISIEN

12 DELSART Eddy US MAULE CYCLISME

13 MESNARD Frédéric CSM CLAMART

14 PAUCHARD Stéphane ESC MEAUX

15 GUYOMARD Jordan LAGNY PONTCARRE CYC.

16 LE BAIL Mathieu ROUE D'OR CONFLANAISE

17 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB

18 BOMBARDIERI Hervé OLYMPIQUE C.V.O.

19 RIOU Gilles TEAM PELTRAX - CSD

20 MENARD Nicolas PARISIS A.C. 95

21 GLEIZE Jean Loup AC VAL D'OISE

22 PICANT Franck US MAULE CYCLISME

23 DUBUC Charles EC MONTGERON VIGNEUX

24 BRAUD Christophe JS FERTE GAUCHER

25 MICHOUT Eric US MAULE CYCLISME

26 GRAVELAIS Michaël VC PACEEN

27 POUPLIN Grégory RETZ BIKE CLUB

28 CABIT Matthieu US MAULE CYCLISME

29 LAMETTE Denis LES BLEUS DE FRANCE

30 BLANCHARDON Patrice ES PERSANAISE

31 GOIX Thomas CC IGNY PALAISEAU 91

32 CHAUMERLIAT Rémi LAGNY PONTCARRE CYC.

33 BOUTELOUP Jean Pierre LES BLEUS DE FRANCE

34 CAZUGUEL Didier A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

35 VANVYNCKT Michel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

36 MARTEAU Charles ES PERSANAISE

37 COURTIADE Jean Claude ES PERSANAISE

38 MONTANT Jérôme ANTONY BERNY CYCLISTE

39 UGUEN Cédric US CRETEIL

40 CORNETTE Jean Baptiste LES KOYOTES

41 BARLANT Benoît CARTE JOURNEE

42 CARMAGNAC Alain Michel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

43 SCHEPENS Jean Jacques CS DES ANDELYS

44 GAUTIER Valentin US MAULE CYCLISME

45 ZANN Jean Yves LAGNY PONTCARRE CYC.

46 BACHELOT Gérard ROUE D'OR CONFLANAISE

47 LEGROS Thibault US METRO TRANSPORTS

48 PICARD Michel A C BAZANCOURT REIMS

49 BLANCHARDON Jean Patrice ES PERSANAISE

50 DOOM Yohan CARTE JOURNEE

51 MOLLET Eric US BOIS SAINT-DENIS

52 LETELLIER Grégory JS FERTE GAUCHER

53 GRIMAL Hervé US EZANVILLE ECOUEN

54 GARRIC Christian US BOIS SAINT-DENIS

55 DROUAUX Francis AC NESLOIS

56 THEVENET Valéry PARISIS A.C. 95

57 LEBOEUF Corentin VC MUREAUX

58 GRANGER Jacques VC CLICHY SOUS BOIS

59 LE NOUVEL Guillaume VC VINCENNES

60 LEBOEUF Laurent VC MUREAUX

61 MORENO Thierry PEDALE COMBS LA VILLAISE