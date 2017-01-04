Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Pass'Cyclisme)

Classement :
1 FOUYER Charles Henri CARTE JOURNEE 0.45.45
2 GOLFIERI Sébastien US METRO TRANSPORTS 0.45.52
3 PLOUZE Etienne ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
4 BRUNO Robin US EZANVILLE ECOUEN
5 TAVERNIER Christophe RETZ BIKE CLUB
6 YSEBAERT Fabien CC COULOMMIERS
7 VUYGE Philippe SV SENLISIEN
8 UDRY Cyrille US MAULE CYCLISME
9 JALMAIN David SV SENLISIEN
10 MERCIER Willy ESC MEAUX
11 TROSZCZYNSKI Patrice SV SENLISIEN
12 DELSART Eddy US MAULE CYCLISME
13 MESNARD Frédéric CSM CLAMART
14 PAUCHARD Stéphane ESC MEAUX
15 GUYOMARD Jordan LAGNY PONTCARRE CYC.
16 LE BAIL Mathieu ROUE D'OR CONFLANAISE
17 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB
18 BOMBARDIERI Hervé OLYMPIQUE C.V.O.
19 RIOU Gilles TEAM PELTRAX - CSD
20 MENARD Nicolas PARISIS A.C. 95
21 GLEIZE Jean Loup AC VAL D'OISE
22 PICANT Franck US MAULE CYCLISME
23 DUBUC Charles EC MONTGERON VIGNEUX
24 BRAUD Christophe JS FERTE GAUCHER
25 MICHOUT Eric US MAULE CYCLISME
26 GRAVELAIS Michaël VC PACEEN
27 POUPLIN Grégory RETZ BIKE CLUB
28 CABIT Matthieu US MAULE CYCLISME
29 LAMETTE Denis LES BLEUS DE FRANCE
30 BLANCHARDON Patrice ES PERSANAISE
31 GOIX Thomas CC IGNY PALAISEAU 91
32 CHAUMERLIAT Rémi LAGNY PONTCARRE CYC.
33 BOUTELOUP Jean Pierre LES BLEUS DE FRANCE
34 CAZUGUEL Didier A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
35 VANVYNCKT Michel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
36 MARTEAU Charles ES PERSANAISE
37 COURTIADE Jean Claude ES PERSANAISE
38 MONTANT Jérôme ANTONY BERNY CYCLISTE
39 UGUEN Cédric US CRETEIL
40 CORNETTE Jean Baptiste LES KOYOTES
41 BARLANT Benoît CARTE JOURNEE
42 CARMAGNAC Alain Michel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
43 SCHEPENS Jean Jacques CS DES ANDELYS
44 GAUTIER Valentin US MAULE CYCLISME
45 ZANN Jean Yves LAGNY PONTCARRE CYC.
46 BACHELOT Gérard ROUE D'OR CONFLANAISE
47 LEGROS Thibault US METRO TRANSPORTS
48 PICARD Michel A C BAZANCOURT REIMS
49 BLANCHARDON Jean Patrice ES PERSANAISE
50 DOOM Yohan CARTE JOURNEE
51 MOLLET Eric US BOIS SAINT-DENIS
52 LETELLIER Grégory JS FERTE GAUCHER
53 GRIMAL Hervé US EZANVILLE ECOUEN
54 GARRIC Christian US BOIS SAINT-DENIS
55 DROUAUX Francis AC NESLOIS
56 THEVENET Valéry PARISIS A.C. 95
57 LEBOEUF Corentin VC MUREAUX
58 GRANGER Jacques VC CLICHY SOUS BOIS
59 LE NOUVEL Guillaume VC VINCENNES
60 LEBOEUF Laurent VC MUREAUX
61 MORENO Thierry PEDALE COMBS LA VILLAISE