Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Élites)

Classement :
1 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O. 0.53.37
2 TURGIS Tanguy US METRO TRANSPORTS 0.54.15
3 DELOISON Lucas E C V BOULZICOURT 0.54.24
4 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 0.54.53
5 BAZIN Nicolas US DOMONT CYCLISME 0.55.14
6 ANDREO Maximilien PARISIS A.C. 95 0.55.25
7 STUMPF Florian ESC MEAUX
8 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX
9 TURGIS Jimmy ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
10 AUVIN Clément A C BAZANCOURT REIMS
11 CHEDHOMME Morgan VC MUREAUX
12 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95
13 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN
14 GAUDIN Vincent VELO CLUB ESSARTAIS
15 BOURRY Nicolas RO VILLUIS EVERLY
16 PAGNIER David CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
17 BOUR Renaud V.C.VOUZINOIS
18 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET
19 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93
20 MULLER Jorg PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
21 FLORELLA Dimitry EC NOISEENNE
22 DUPRE Christopher US MAULE CYCLISME
23 PICANT Wilfried US MAULE CYCLISME
24 PINHEIRO Nicolas ES STAINS
25 CORBEAU Laurent EC MONTGERON VIGNEUX
26 BROCHARD Romain OC GIF VTT