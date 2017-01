Domont (95) - Souvenir Pierre Hutsebaut (Élites)

Alexandre Billon (Olympique CVO) a remporté ce remporté ce Samedi 31 Décembre 2016, le Souvenir Pierre Hutsebaut à Domont (95) (Élites). Tanguy Turgis (US Métro Transports) et Lucas Deloison (ECV Boulzicourt) ont complété le podium.

Classement :

1 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O. 0.53.37

2 TURGIS Tanguy US METRO TRANSPORTS 0.54.15

3 DELOISON Lucas E C V BOULZICOURT 0.54.24

4 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 0.54.53

5 BAZIN Nicolas US DOMONT CYCLISME 0.55.14

6 ANDREO Maximilien PARISIS A.C. 95 0.55.25

7 STUMPF Florian ESC MEAUX

8 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX

9 TURGIS Jimmy ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

10 AUVIN Clément A C BAZANCOURT REIMS

11 CHEDHOMME Morgan VC MUREAUX

12 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95

13 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN

14 GAUDIN Vincent VELO CLUB ESSARTAIS

15 BOURRY Nicolas RO VILLUIS EVERLY

16 PAGNIER David CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

17 BOUR Renaud V.C.VOUZINOIS

18 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET

19 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93

20 MULLER Jorg PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

21 FLORELLA Dimitry EC NOISEENNE

22 DUPRE Christopher US MAULE CYCLISME

23 PICANT Wilfried US MAULE CYCLISME

24 PINHEIRO Nicolas ES STAINS

25 CORBEAU Laurent EC MONTGERON VIGNEUX

26 BROCHARD Romain OC GIF VTT